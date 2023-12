ConGlobal breidt zijn Drive-By-Wire-wagenpark uit en geeft het programma de naam Dynamic Dispatch

FORT WORTH, Texas, 21 december 2023 /PRNewswire/ -- ConGlobal, de expert in terminaloperaties binnen de sector, breidt zijn op afstand bediende hostler-programma Dynamic Dispatch uit. Dynamic Dispatch vertegenwoordigt het vermogen van ConGlobal om dynamisch digitale chauffeurs in te zetten op complexe werven en terminals voor het veiliger, effectiever, efficiënter, duurzamer en veerkrachtiger verplaatsen van vrachtladingen.

Dynamic Dispatch represents ConGlobal’s ability to deploy digital drivers dynamically into complex yards and terminals for safer, more effective, efficient, sustainable, and resilient cargo movements.

Dit najaar nam ConGlobal meerdere Terberg YT193 drive-by-wire-trucks in ontvangst en is het bedrijf van plan het wagenpark in 2024 uit te breiden. Dynamic Dispatch zal in 2024 en 2025 verder worden uitgebreid waarvoor al extra trucks zijn besteld.

De nieuw ontworpen Terberg trucks voldoen aan industrieel geaccepteerde veiligheidsnormen die specificeren waaraan gebruik op afstand moet voldoen ten aanzien van prestaties en betrouwbaarheid. Hierdoor kunnen onze ingenieurs en andere partners, zoals Phantom Auto, extra technologieën in de truck integreren om een betrouwbare en veilige oplossing voor bediening op afstand te bieden.

"Bij ons zorgt een fysieke chauffeur op afstand voor de bediening en uitvoering van alle aspecten van de workflow van de werftruck. De chauffeur op afstand, of digitale chauffeur, kan zich op dezelfde locatie bevinden als de truck of volledig op afstand", aldus Brett Rogers, VP Advanced Solutions van ConGlobal.

Rogers vervolgt: "Door te kiezen voor een remote-first-benadering kunnen we de volwassenheid van de evoluerende technologie afstemmen op de specifieke behoeften van de werkzaamheden. We hebben samengewerkt met een Terberg en de verbeteringen in deze nieuwe levering trucks sluiten aan op onze veiligheidseisen en onze algehele aanpak van het operationeel beheer."

Rob van Hove, CEO van Terberg Special Vehicles, voegt hieraan toe: "We zijn verheugd dat ConGlobal hun Dynamic Dispatch-programma samen met Terberg Special Vehicles opschaalt en gebruikmaakt van ons nieuwe drive-by-wire-systeem voor de Terberg YT193, ontworpen volgens de hoogste veiligheidsnormen van de industrie. Hun benadering van menselijke interactie is gericht op de eisen van drukke terminals en werven die tegelijkertijd voor meer efficiëntie en betere veiligheid zorgt. Samen streven we naar veiliger, duurzaam en veerkrachtig horizontaal transport. Dit is opnieuw een succesvolle samenwerking in de voortdurende relatie tussen ConGlobal en Terberg."

Over ConGlobal

ConGlobal is de toonaangevende exploitant in Noord-Amerika van intermodale terminals, terminals voor leverklare voertuigen en depotterminals. Het service- en productaanbod van ConGlobal is gericht op het aanvullen van gespecialiseerde industriële apparatuur met geavanceerde, technologische systemen en processen. Voor meer informatie: www.conglobal.com.

Over Terberg Special Vehicles

Terberg Special Vehicles is een in Nederland gevestigde fabrikant van terminaltrekkers en andere specialistische voertuigen voor industriële toepassingen. Als fabrikant die wereldwijd bekend staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn voertuigen, richt Terberg zich op het leveren van innovatieve, hypermoderne voertuigen aan wagenparkbeheerders wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.terbergspecialvehicles.com.