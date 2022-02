Costa Rica toont het voedsel dat het te bieden heeft op de belangrijkste vakbeurs van de sector in het Midden-Oosten

Gulfood International Trade Fair Dubai 2022

Het Costa Ricaanse bedrijf Tertulia Brugge was de winnaar van de Gulfood Innovation Awards.

Tertulia Brugge Dit is de zevende keer dat Costa Rica op de beurs aanwezig is.

Het evenement verwelkomt meer dan 110 exposanten en 60.000 bezoekers uit 162 landen.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 februari 2022 /PRNewswire/ -- Van 13 tot en met 17 februari zijn de buitenlandse handelsmaatschappij van Costa Rica en acht nationale voedselbedrijven voor de zevende keer aanwezig op de belangrijkste handelsbeurs van de voedselindustrie in het Midden-Oosten: Gulfood Dubai 2022.

Dit jaar brengt de beurs meer dan 60.000 bezoekers samen en meer dan 110 exposanten uit 162 landen. Tot de nationale producten die worden genoemd, behoren onder andere speciale koffie, gedroogd fruit en biologische suiker.

Pedro Beirute Prada, CEO van PROCOMER, bevestigde dat het evenement een kans biedt om het platform te gebruiken als een terugkeer naar evenementen met persoonlijke contacten om de naam van Costa Rica te promoten als een land dat gecertificeerde en hoogwaardige producten aan de hele wereld levert.

"Beurzen zijn een kans om de producten van Costa Rica aan de wereld te tonen. Het uitstallen van onze producten op dit soort plaatsen is onderdeel van de bestaande diversificatiestrategie van Costa Rica en het stelt ons in staat om meer dan 150 markten te bereiken met innovatieve en hoogwaardige producten," aldus Beirute.

Andrés Valenciano, Minister van buitenlandse handel en voorzitter van de Raad van bestuur van PROCOMER, onderstreepte dat dit soort plaatsen van cruciaal belang zijn voor de exportproducten die Costa Rica promoot op het internationale toneel, met een hoge toegevoegde waarde voor zowel de industrie als de eindconsument.

"Onze doelstelling is om de aanwezigheid van Costa Rica op de markt te consolideren en om Costa Ricaanse exporteurs als een bedrijfsalternatief in het Midden-Oosten te positioneren. Dit is een geweldige kans voor exporteurs om de bedrijfscultuur en de marktdynamiek te leren kennen, om nieuwe contacten te leggen met potentiële kopers en om toegang te krijgen tot trends in producten en presentaties," voegde de minister en voorzitter van het bestuur eraan toe.

Costa Ricaanse bedrijven behoren tot de meest innovatieve ter wereld

Tertulia Brugge, een van de deelnemende bedrijven van de Costa Ricaanse delegatie, was een winnaar van de Gulfood Innovation Awards. In 11 verschillende categorieën belonen deze prijzen de meest innovatieve producten ter wereld.

Het bedrijf won in de categorie "Best packaging design impact " voor zijn product druppelkoffie. Dit is de tweede keer dat het bedrijf deze prijs heeft ontvangen.

"Deze prijs maakt ons enorm enthousiast en trots. Het is zonder meer een veeleisende markt, en de naam Costa Rica verwijst naar een land met ideeën en duurzame producten die opvallen. En deze internationale erkenning motiveert ons om ons in de toekomst te blijven ontwikkelen", aldus Eugenia Sánchez, verkoopmanager van Tertulia Brugge.

De jury belichtte de innovatieve kenmerken van het product, de handige bereiding en de versheid en kwaliteit van de koffie.

Het bedrijf, Biocafé Oro Tarrazú S.A., werd genomineerd in de categorie meest innovatieve drank voor zijn product Innovation Cinnamon Coffee.

"Dit product is het resultaat van een inzet van meer dan 18 jaar. Het toont aan dat we ons aanpassen aan de veranderingen en eisen van zowel onze klanten als de markten, die steeds veeleisender worden als het gaat om innovatieve producten. We hopen ons merk en het land te positioneren door de productiekwaliteit van Costa Rica te tonen", aldus Facundo Madrigal, exportmanager van het bedrijf.

