CP Kelco breidt distributierelatie met Azelis in Nederland uit

ATLANTA, 12 juli 2021 /PRNewswire/ -- CP Kelco, een wereldwijde marktleider op het gebied van ingrediëntenoplossingen op natuurlijke basis, heeft vandaag aangekondigd dat de distributierelatie met Azelis in Nederland met ingang van 1 augustus wordt uitgebreid. Het productassortiment van CP Kelco vormt een belangrijke aanvulling op het portfolio van Azelis op deze markt. De nieuwe distributieovereenkomst is bovendien een nieuwe belangrijke stap in de sterke en voortdurend ontwikkelende wereldwijde samenwerking tussen beide bedrijven.

De lokale verkoopdekking, bewezen groeiprestaties en gespecialiseerde laboratoriumnetwerk van Azelis, allemaal gestuurd door een regionaal team, positioneren Azelis als de voorkeursdistributeur voor CP Kelco om de bedrijfsactiviteiten in Nederland te versterken.

Azelis zal het volledige productassortiment van CP Kelco distribueren, waaronder GENU® Pectin, KELCOGEL® Gellan Gum, GENU® Carrageenan, KELTROL® Xanthan Gum, CELLULON™ Fermentation-Derived Cellulose, en de nieuwste aanwinst, NUTRAVA™ Citrus Fiber. Vanaf 1 augustus zal Azelis alle toepassingssegmenten van levensmiddelen, dranken en consument en industrieel (C&I) op de Nederlandse markt bestrijken.

"De uitbreiding van onze alliantie met Azelis in Nederland is een spannende stap in de uitbreiding van onze wereldwijde samenwerking", aldus James Schkade, Senior Vice President, Global Commercial van CP Kelco. "We zien wereldwijd enorme mogelijkheden om allianties te scheppen die uitzonderlijke klantervaringen kunnen opbouwen. We zijn bovendien voortdurend op zoek naar manieren om samen te werken met bedrijven zoals Azelis die niet alleen onze cultuur van klantsucces ondersteunen, maar ook onze ambitieuze groeidoelstellingen."

Over CP Kelco

CP Kelco is een onderneming voor ingrediëntenoplossingen op natuurlijke basis en heeft ongeveer negentig jaar ervaring in het samenwerken met fabrikanten van levensmiddelen, dranken en consumentenproducten over de hele wereld. We ontsluiten door de natuur aangedreven succes door het toepassen van ingrediënteninnovatie en het oplossen van problemen om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die onze regionale inzichten benutten en voldoen aan de doelstellingen van fabrikanten om tegemoet te komen aan de behoeften en voorkeuren van de consument. Wat maakt ons anders:

Een uniek portfolio. Produceert een uitgebreid assortiment van plantaardige en uit fermentatie verkregen ingrediënten van hoge kwaliteit voor de formulering van maatoplossingen.

Produceert een uitgebreid assortiment van plantaardige en uit fermentatie verkregen ingrediënten van hoge kwaliteit voor de formulering van maatoplossingen. Technische topkwaliteit. Biedt een sterke samenwerking met een wereldwijd team van wetenschappers en toepassingsdeskundigen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van onze regionale moderne O&O-faciliteiten.

Biedt een sterke samenwerking met een wereldwijd team van wetenschappers en toepassingsdeskundigen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van onze regionale moderne O&O-faciliteiten. Duurzaamheid. Toegewijd aan het leveren van verantwoord verkregen en geproduceerde ingrediënten.

Toegewijd aan het leveren van verantwoord verkregen en geproduceerde ingrediënten. Inzicht in de mark. Begrijpt markt- en consumententrends om klanten te helpen relevante en innovatieve producten te creëren.

Tot de belangrijkste productlijnen behoren gellangom, pectine, xanthaangom, carrageen, diutangom, geraffineerd johannesbroodpitmeel, wei-eiwitconcentraat in microdeeltjes, uit fermentatie verkregen cellulose en onze nieuwste innovatie, NUTRAVA™ Citrus Fiber. Meer informatie op www.cpkelco.com.

Over Azelis

Azelis is een toonaangevende wereldwijde leverancier van innovatiediensten in gespecialiseerde chemische industrie en voedingsingrediëntenindustrie met ongeveer 2500 werknemers in meer dan 50 landen over de hele wereld. Onze deskundige teams van industrie-, markt- en technische experts zijn elk toegewijd aan een specifieke markt binnen levenswetenschappen en industriële chemicaliën. We bieden een laterale waardeketen van aanvullende producten aan meer dan 45.000 klanten, ondersteund door ~2200 hoofdrelaties met een gezamenlijke omzet van € 2,22 miljard in 2020.

In ons uitgebreid netwerk van meer dan zestig toepassingslaboratoria helpen onze bekroonde medewerkers bij de ontwikkeling van formuleringen en bieden technische begeleiding tijdens het gehele productontwikkelingsproces van de klant. We combineren een wereldwijd marktbereik met een lokale aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale service aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen aan opdrachtgevers te bieden. Azelis heeft sinds 2018 een EcoVadis Gold-waardering en is toonaangevend op het gebied van duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en koesteren van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Invloed door ideeën. Innovatie door formulering.

www.azelis.com

