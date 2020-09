Credorax gaat partnership aan met Scenic Group om end-to-end gateway-services aan te bieden

Intelligente betalingsaanbieder gaat wereldwijde betalingen en dienstenverwerving voor luxe cruise- en touroperator vergemakkelijken

AMSTERDAM, 15 september 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigden fintech bank Credorax, leverancier van intelligente betalingen, en de luxe cruise- en touroperator Scenic Group , een partnership aan. Deze samenwerking zal de cruiseline in staat stellen om wereldwijd betalingen te accepteren. Credorax zal haar volledige dienstenpakket aanbieden aan de Scenic Group, waardoor reisbureaus en consumenten een feilloos boekings- en betalingsproces kunnen doorlopen.

Als intelligente betalingsaanbieder helpt Credorax winkeliers met het moeiteloos aanvaarden van betalingen met haar Source™-betalingsgateway. Het platform biedt telecom-grade (99,999%) beschikbaarheid voor de verwerking van betalingen, maar ook als host van betalingsproducten en -diensten die ontworpen zijn om de bedrijfsgroei te maximaliseren. De diensten van Credorax stellen de Scenic Group in staat om betalingen in meer dan 120 valuta's te accepteren en te verwerken, maar ook om toegang te hebben tot een breed scala aan alternatieve betalingsmethoden, het 'Insights'-platform voor Business Intelligence, de reporting tool en aansluitingen (samen met gepersonaliseerde ' Hosted betalingspagina's '-diensten) ter ondersteuning van Visa-, MasterCard- en AMEX-kaarten om ervoor te zorgen dat ze nooit een geldige betaling weigeren.

"We zijn altijd gedreven door de wens om onze klanten te helpen om hun bedrijf zo gemakkelijk en soepel mogelijk te runnen, en we zijn verheugd om onze diensten uit te breiden naar een prestigieuze luxe cruise- en touroperator als de Scenic Group", zegt Igal Rotem, CEO van Credorax. "In deze moeilijke tijden is het voor ons een eer om de reissector te ondersteunen en we hebben er alle vertrouwen in dat onze robuuste verwerkings- en betalingssystemen uitermate geschikt zullen zijn voor de Scenic Group nu de reissector geleidelijk aan uit deze crisis komt."

In deze tijd van ongekende wereldwijde onzekerheid en toegenomen digitale transacties zijn gestroomlijnde betalingen in alle sectoren meer dan ooit van vitaal belang geworden. Het vermeende risico in verband met de reisindustrie heeft de sector onvoldoende toegang gegeven tot kwalitatief hoogstaande diensten op het gebied van intelligente betalingen. Flexibele fintechs zoals Credorax helpen de reissector om aan de behoeften van de reizigers te voldoen en zorgen ervoor dat solide spelers in de sector relevant en concurrerend blijven.

"We streven ernaar om onze klanten - zowel reisagenten als reizigers - het hoogste niveau van gebruiksgemak en comfort te bieden, wat betekent dat we elke stap zo soepel en plezierig mogelijk moeten maken, ruim voordat de reis zelf begint", aldus Anna Wolfsteiner, Chief Sales & Marketing Officer bij Scenic Group. "We zijn verheugd om onze betalingsinfrastructuur te versterken nu de reisindustrie heropent en zijn ervan overtuigd dat Credorax de ideale partner is om ons te helpen het allerbeste betalingsaanbod te bieden dat net zo ontspannen is als onze cruises en reizen".

Over Credorax

Credorax biedt intelligente betalingen aan en beschikt over een volledig banklicentie waardoor het grensoverschrijdende elektronische handel en omni-channel-betalingen kan verwerken. Onze gateway-technologie, Source™, is intern ontwikkeld om een gestroomlijnde betalingservaring te bieden die zo intelligent en veilig is dat ondernemers hun volledige zakelijke potentieel kunnen bereiken door simpelweg hun betalingen beter te beheren. Met Credorax kunnen meer dan honderd kaarten en lokale betaalmethoden geaccepteerd worden en kunnen betalingen worden ontvangen in de valuta naar keuze. Onze klanten genieten ook van de uitstekende optimalisatie van de approval rates, geavanceerde bescherming tegen fraude, business intelligence en een groot aantal andere diensten en producten met toegevoegde waarde die een betalingservaring bieden die zijn gelijke niet kent.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of bezoek www.credorax.com.

Over Scenic Group

Scenic Luxury Cruises & Tours is in de loop van haar 34-jarige geschiedenis uitgegroeid tot een bekroonde, echte all-inclusive riviercruise die de gasten naar veel van de meest fascinerende bestemmingen ter wereld brengen. Sinds 2008 biedt Scenic riviercruises aan in Europa, Zuidoost-Azië, Rusland en Egypte op haar 15 Space-Ships. Het zustermerk Emerald Cruises heeft zeven Star-Ships die in Europa riviercruises aanbieden met een achtste die vorig jaar is gelanceerd voor de Zuidoost-Aziatische Mekongrivier. In 2019 lanceerde Scenic de eerste ontdekkingsjacht ter wereld, de Scenic Eclipse.

