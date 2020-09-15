Credorax начинает сотрудничество с компанией Scenic Group для предоставления сквозных услуг платежных шлюзов и услуг эквайринга для агентов по бронированию

Провайдер смарт-платежей будет обеспечивать прохождение платежей по всему миру и предоставлять услуги эквайринга для всемирно известного организатора круизов и туроператора класса люкс.

ТЕЛЬ-АВИВ, Израиль, 15 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня ведущий провайдер смарт-платежей, финтех-банк Credorax и круизный/туристический оператор Scenic Group объявили о заключении партнерского соглашения, позволяющего последнему принимать и обрабатывать платежи от туристических агентств по всему миру. В рамках этого партнерства компания Credorax будет предоставлять компании Scenic Group полный ассортимент услуг, позволяющий турагентам обеспечивать бесперебойный процесс бронирования и оплаты.

В качестве провайдера смарт-платежей компания Credorax помогает продавцам беспрепятственно принимать платежи с использованием ее платежного шлюза Source™. Платформа обеспечивает доступность телекоммуникационного уровня (99,999%) для процессинга платежей, а также целый ряд платежных продуктов и сервисов, ориентированных на максимальный рост бизнеса и оптимизацию рабочих процессов. Услуги компании Credorax позволят компании Scenic Group принимать и обрабатывать платежи более чем в 120 валютах, а также получить доступ к широкому спектру альтернативных способов оплаты, платформе Insights, созданной компанией Credorax в целях бизнес-аналитики, формирования отчетности и сверки взаиморасчетов, и специализированным сервисам Hosted Payment Pages с поддержкой карт Visa, MasterCard и AMEX, что позволит абсолютно исключить возможность отклонения корректных платежей.

«Мы всегда руководствовались стремлением помогать нашим клиентам вести свои дела максимально легко и беспрепятственно и рады возможности предоставить наши сервисы столь престижному оператору круизов и туроператору класса люкс как Scenic Group, ― заявил глава компании Credorax Игаль Ротем (Igal Rotem). ― В эти трудные времена нам выпала большая честь оказать поддержку туристической индустрии, и мы уверены, что наши системы обработки и проведения платежей нового поколения будут чрезвычайно полезны для компании Scenic Group по мере постепенного выхода туристической индустрии из этого кризиса».

В этот период небывалой глобальной неопределенности и увеличения объемов цифровых операций оптимизация платежных систем приобрела жизненно важное значение для всех отраслей. В то же время предполагаемый риск, связанный с туристической индустрией, лишил ее простого доступа к качественным сервисам смарт-платежей. Быстро ориентирующиеся в обстановке игроки финансово-технологического сектора, к числу которых относится компания Credorax, приходят на помощь туристической отрасли в целях удовлетворения потребностей путешественников и предоставления высококачественных услуг, что позволит сильным участникам рынка сохранять свою компетентность и конкурентоспособность.

«Мы стремимся обеспечивать высочайший уровень удобства и комфорта для наших клиентов — включая как агентства, так и путешественников — а это означает, что каждый шаг должен быть максимально безболезненным и приятным еще задолго до начала самой поездки, — рассказывает руководитель отдела сбыта и маркетинга компании Scenic Group Анна Вольфштайнер (Anna Wolfsteiner). — Мы активно укрепляем свою платежную инфраструктуру по мере восстановления деятельности туристической отрасли и уверены в том, что Credorax является идеальным партнером, который поможет нам обеспечивать лучшие в своем классе условия обработки платежей, которые позволят нашим клиентам чувствовать себя не менее спокойно, чем во время наших круизов и туров».

О компании Credorax

Credorax — провайдер смарт-платежей и полностью лицензированный банк, обеспечивающий трансграничную обработку платежных операций в сфере интернет-торговли и многоканальных платежей. Наша шлюзовая технология Source™ была разработана собственными силами для обеспечения эффективного и безопасного управления платежами, позволяющего продавцам в полной мере реализовывать потенциал своего бизнеса просто за счет более эффективного управления своими платежами. Продавцы, пользующиеся сервисами Credorax, могут принимать более сотни видов банковских карт и местных платежных средств, а также получать оплату в наиболее удобной для себя валюте. Кроме того, наши мерчанты пользуются преимуществами лучшей в своем классе системы оптимизации тарифов за услуги подтверждения платежей, а также усовершенствованной защитой от мошенничества, бизнес-аналитикой и множеством других вспомогательных услуг и продуктов, обеспечивающих несравненное повышение качества обработки платежей. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по адресу [email protected] или посетите веб-сайт www.credorax.com.

О компании Scenic Group

За 34 года своей деятельности компания Scenic Luxury Cruises & Tours прошла такие этапы развития, как организация получающих призы речных круизов по программе «всё включено» и нестандартных сухопутных туров, позволяющих гостям побывать в самых восхитительных местах мира. С 2008 года компания Scenic предлагает речные круизы по Европе, Юго-Восточной Азии, России и Египту на своих 15 судах серии Space-Ship. Ее сестринский бренд Emerald Cruises располагает семью судами серии Star-Ship, совершающими речные круизы по Европе, а восьмое было спущено на воду в прошлом году для выполнения круизов по реке Меконг в Юго-Восточной Азии. В 2019 году компания Scenic спустила на воду первую в мире экспедиционную яхту под названием Scenic Eclipse.

Контакты Credorax для прессы

Marisa Rijpkema (Мариса Риджпкема)

Руководитель отдела маркетинга компании Credorax

[email protected]

Контакты Scenic Group для прессы

США и Канада:

Elliot Gillies (Эллиот Гиллис)

Моб.: +1 212.724.7783

[email protected]iser.com

Великобритания:

Katie Wright (Кейти Райт), Belinda Pennington (Белинда Пеннингтон) и Madeline Schilg (Медлин Шильг)

Siren Communications

Тел.: +44(0)7771 825 069

[email protected].

Австралия и Новая Зеландия:

Katherine O'Neill (Кэтрин О'Нил)

Директор по рекламе бренда Scenic и маркетингу

Моб.: +61 427 989 864

katherine.o'[email protected]

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