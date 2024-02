DAWN FOODS NEEMT ROYAL STEENSMA OVER

Krachten gebundeld van twee familiebedrijven met lange bakkerij-historie

Amstelveen, Nederland, 6 februari 2024 /PRNewswire/ -- Dawn Foods, wereldwijd producent van ingrediënten voor de bakkerij-industrie, kondigt met trots de overname aan van Royal Steensma, een gerenommeerd familiebedrijf met haar hoofdkantoor in Leeuwarden.

Royal Steensma heeft een breed assortiment aan bakkerij-ingrediënten en is gespecialiseerd in choco coatings (Souplesse), amandel- en banketspijzen, banketmixen, fruitvullingen en gekonfijt fruit en decoraties. Het familiebedrijf is al bijna 185 jaar toonaangevend in de bakkerijbranche, in binnen- en buitenland.

De overname omvat de vier fabrieken van Royal Steensma in Leeuwarden, Franeker, Vlaardingen en Elst (Decora Food Products), alsmede de productiefaciliteit in Thailand en de voortdurende betrokkenheid bij de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Daarnaast zijn alle medewerkers van Royal Steensma nu gewaardeerde teamleden van Dawn.

"We zijn er trots op het team van Royal Steensma bij Dawn te mogen verwelkomen: beide familiebedrijven hebben een lange geschiedenis en veel kennis van de bakkerij. Met onze gebundelde krachten kunnen we bakkers over de hele wereld voorzien van fantastische producten," aldus Carrie Jones-Barber, Chief Executive Officer van Dawn Foods. "De uitbreiding van onze productiemogelijkheden en verbreding van ons productportfolio versterkt onze missie om klanten te voorzien van bakkerijoplossingen die hen inspireren en helpen zakelijk succes te boeken."

"Dawn Foods' lange historie in de bakkerijbranche, een visie voor de lange termijn, de normen en waarden binnen het bedrijf en de oprechte aandacht voor haar medewerkers, klanten en leveranciers waren voor mij de doorslaggevende factoren om Royal Steensma met een gerust hart aan Dawn Foods over te dragen," meldt Alfred Bruin, eigenaar van Royal Steensma. "Daar komt bij dat Dawn dezelfde typische creatieve ondernemersgeest heeft van een familiebedrijf. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat het karakter van ons bedrijf blijft gewaarborgd en dat alle gewaardeerde medewerkers en trouwe klanten een mooie toekomst tegemoet gaan met veel nieuwe kansen en mogelijkheden."

De overname-overeenkomst tussen Dawn Foods en Royal Steensma is op januari 31 jl. gesloten.

Over Dawn Foods

Dawn Foods is een wereldwijd leider in bakkerijproducten en distributie van ingrediënten. Onze klanten vertrouwen al meer dan 100 jaar op Dawn Foods als partner om hun bakkerij te laten floreren met de juiste mix van producten, innovaties, wereldwijde consumenteninzichten en inspirerende bakkerij-expertise. Dawn Foods, met hoofdkantoor in Jackson, Michigan, heeft wereldwijd meer dan 3.700 teamleden en levert hoogwaardige bakkerijproducten aan meer dan 50.000 klanten in ruim 100 landen. Voor meer informatie over ons bedrijf, onze producten en bedrijfscultuur, ga naar www.dawnfoods.com .

Over Royal Steensma

Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail-, brood-, banket-, chocolade- en ijsbranche. De organisatie produceert onder eigen merk en onder private label. De productieactiviteiten zijn verdeeld over de vestigingen Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor het verwerken van zuidvruchten voor de gekonfijte producten. Royal Steensma is nationaal en internationaal actief en is in Nederland één van de grotere spelers op het gebied van bakkerijgrondstoffen. Er werken in totaal zo'n 310 medewerkers. www.steensma.com

