DAWN FOODS ACQUIERT ROYAL STEENSMA

Deux entreprises familiales avec une longue histoire dans le domaine de la boulangerie unissent leurs forces

AMSTELVEEN, Pays-Bas, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant mondial de produits et fournisseur d'ingrédients de boulangerie Dawn Foods est fier d'annoncer l'acquisition de Royal Steensma, une entreprise familiale renommée de fabrication d'ingrédients de boulangerie dont le siège social est situé à Leeuwarden, aux Pays-Bas.

Royal Steensma possède un large portefeuille de produits de boulangerie et se spécialise dans les enrobages à base de matières grasses (Souplesse), les pâtes d'amande et de confiserie, les mélanges de boulangerie, les garnitures de fruits ainsi que les fruits infusés et confits et les décorations. Royal Steensma est leader sur le marché de la boulangerie depuis près de 185 ans.

L'acquisition comprend quatre usines de fabrication aux Pays-Bas, une usine de fabrication en Thaïlande et la poursuite de l'implication auprès du centre de formation Food Innovation Academy (FIA) aux Pays-Bas. De plus, tous les employés de Royal Steensma sont désormais de précieux membres de l'équipe Dawn.

« Nous sommes fiers d'accueillir l'équipe de Royal Steensma chez Dawn et de nous appuyer sur nos connaissances communes en matière de boulangerie et notre histoire pour fournir des produits incroyables aux boulangers du monde entier, a déclaré Carrie Jones-Barber, directrice générale de Dawn Foods. L'expansion de nos capacités de fabrication et de notre portefeuille de produits renforce notre mission qui consiste à fournir aux clients des solutions de boulangerie qui les inspirent et les aident à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

« Le siècle d'expertise en matière de boulangerie de Dawn, sa vision à long terme, son engagement en faveur des valeurs de l'entreprise et son dévouement sincère envers les membres de l'équipe, les clients et les fournisseurs ont été les facteurs déterminants pour confier Royal Steensma à Dawn Foods, a déclaré Alfred Bruin, propriétaire de Royal Steensma. En outre, Dawn possède le même esprit d'entreprise créatif d'une entreprise familiale, ce qui me donne l'assurance que l'essence de l'entreprise familiale sera préservée et qu'elle offrira un avenir prometteur avec de nombreuses nouvelles possibilités pour nos employés et nos clients fidèles et appréciés. »

L'accord entre Dawn Foods et Royal Steensma a été conclu le 31 janvier.

À propos de Dawn Food Products, Inc.

Dawn Foods, fabricant mondial de produits de boulangerie et fournisseur d'ingrédients, s'est imposé comme le premier fournisseur de services de boulangerie, inspirant le succès des boulangeries chaque jour. Déterminé à satisfaire ses clients partout dans le monde, Dawn Foods propose des partenariats, des idées, des innovations, des produits et une expertise en matière de boulangerie qui leur permettent de réaliser leurs aspirations. Avec son siège social à Jackson, dans le Michigan, Dawn Foods travaille en partenariat avec plus de 50 000 artisans boulangers et détaillants, leaders de la restauration et fabricants dans plus de 100 pays et compte 3 800 membres d'équipe dans le monde. Depuis 1920, Dawn Foods est un conseiller de confiance auprès de ses clients, les aidant à faire progresser leur entreprise. Pour obtenir plus d'informations sur l'entreprise, ses produits et sa culture, veuillez consulter www.dawnfoods.com

À propos de Royal Steensma

Royal Steensma est une entreprise familiale professionnelle et innovante spécialisée dans la production d'ingrédients de haute qualité et de délicieux produits semi-finis pour la vente au détail et l'industrie du pain, de la pâtisserie, du chocolat et des glaces. L'entreprise fabrique des produits sous la marque Royal Steensma et sous marque de distributeur. Les sites de production sont basés à Leeuwarden, à Franeker, à Elst et à Flardingue (Pays-Bas) et un site en Thaïlande pour la transformation des fruits destinés aux produits confits. Royal Steensma est l'un des plus grands acteurs de l'industrie de la boulangerie aux Pays-Bas et est actif à l'échelle nationale et internationale. L'entreprise emploie actuellement 310 personnes. www.steensma.com

