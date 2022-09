DCO publiceert eerste Digital Prosperity Report om problemen bij de ontwikkeling van de digitale economie onder de aandacht te brengen

RIYAD, Saoedi-Arabië, 8 september 2022 /PRNewswire/ -- de Digital Cooperation Organization (DCO) lanceerde de eerste editie van het Digital Prosperity Report om een aantal van de meest urgente kwesties voor de digitale economische ontwikkeling aan de orde te stellen en om verslag te doen van DCO-initiatieven en -programma's die de DCO-lidstaten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen digitale economieën.

DCO Digital Prosperity Report

De eerste editie van het rapport bevat een inleiding van Børge Brende, Voorzitter van het World Economic Forum (WEF), waarin hij ingaat op het Digital FDI-initiatief dat door het WEF en de DCO is gelanceerd om FDI (DBI, directe buitenlandse investeringen) in de digitale economie te ondersteunen, en op het wereldwijde herstel van FDI na COVID-19. Het rapport bevat ook een exclusief interview met mevrouw Paula Ingabire, Minister van ICT en Innovatie van Rwanda, waarin de Minister het digitale economische beleid van het land bespreekt, de rol van ICT in de ontwikkeling van Rwanda, en hoe het DCO-lidmaatschap de strategische doelstellingen van Rwanda op het gebied van digitale technologie zal helpen bevorderen.

Andere onderdelen zijn bijdragen over de genderkloof in de start-up-sector en over de uitdagingen van effectieve wetgeving om de gegevens van eindgebruikers te beschermen en tenslotte een verslag over het nieuwe Digital FDI-initiatief dat onlangs is gelanceerd door de DCO en het World Economic Forum. Het rapport bevat ook informatie over andere nieuwe activiteiten van de DCO, zoals de DCO Global Round Table Series, het STRIDE-initiatief ter ondersteuning van digitale start-ups, de Digital Economy Maturity Index (DEMI) en het DCO Center of Excellence for Data Flows.

Deemah AlYahya, algemeen secretaris van de DCO, zei bij de lancering van het rapport: "De DCO is opgericht om digitale welvaart voor iedereen te bieden en om onze lidstaten te ondersteunen door het mogelijk te maken kennis te delen en samen te werken aan de ontwikkeling van beste praktijken, beleid en strategieën om hun digitale transformatie te versnellen en zodoende de ontwikkeling van een inclusieve, bloeiende en duurzame nationale digitale economie te ondersteunen. Het Digital Prosperity Report is een belangrijk onderdeel van deze betrokkenheid bij het delen van kennis, omdat het de activiteiten van de DCO en onze lidstaten toelicht. Het rapport biedt deskundig commentaar van vooraanstaande belanghebbenden en vestigt de aandacht op belangrijke kwesties, zoals het aanpakken van genderongelijkheid in de digitale economie en de uitdagingen op het gebied van de bescherming van gegevens van eindgebruikers. Deze eerste editie van het rapport is verplichte kost voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de wereldwijde digitale economie, met name in de DCO-lidstaten"

Het DCO Digital Prosperity Report is nu beschikbaar: Digital Prosperity Report (dcoinsights.com)

SOURCE The Digital Cooperation Organization (DCO)