De ideale oplossing voor elk bijziend kind

Voor de gezondheid van bijziende kinderen: Omdat elke dioptrie telt

MÜNCHEN, 19 juni 2023 /PRNewswire/ -- Tablets, computers of huiswerk - kinderen concentreren zich tegenwoordig vooral op wat zich recht voor hun neus bevindt en brengen vaak minder tijd buiten door. Het gevolg van dit nieuwe gedrag is dat meer kinderen bijziendheid ontwikkelen, ook wel myopie genoemd. Hierdoor was in 2020 meer dan een derde van de wereldbevolking bijziend - een sterke toename in slechts twee decennia. Maar wat veel ouders niet weten: Bijziendheid bij kinderen kan leiden tot ernstige oogziekten op volwassen leeftijd en daarom is het belangrijk om het zo vroeg mogelijk onder controle te krijgen. De experts van Rodenstock hebben hiervoor een oplossing ontwikkeld: de nieuwe Rodenstock MyCon brillenglazen zijn ontworpen om bijziendheid te corrigeren, scherp zicht te garanderen en de progressie van bijziendheid bij elk bijziend kind tegen te gaan, ook als preventieve maatregel.

Als een van de ouders bijziend is, is de kans dat het kind bijziendheid ontwikkelt groter. Als beide ouders bijziend zijn, stijgt de kans zelfs tot 35-60%. Bijziendheid ontwikkelt zich ook sneller als de ouders van het kind bijziend zijn. Bijziendheid in de kindertijd verhoogt ook het risico op oogziekten op volwassen leeftijd, ongeacht de ernst ervan. Het beheersen van bijziendheid in de kindertijd draagt bij aan gezondere ogen op de lange termijn, omdat het risico op het ontwikkelen van oogziekten op volwassen leeftijd aanzienlijk wordt verminderd. Als visie-experts streven wij bij Rodenstock altijd naar het scherpst mogelijke zicht - ook voor kinderen. Daarom heeft het bedrijf met de nieuwe MyCon brillenglazen (de naam komt van Myopia Control) een oplossing ontwikkeld om de progressie van bijziendheid bij kinderen vanaf de eerste dioptrie te helpen controleren. Deze oplossing is geschikt voor alle bijziende kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud, ongeacht de ernst van de bijziendheid.

Bijziendheid ontstaat doordat het oog iets te lang is. Normale enkelvoudige brillenglazen zijn niet ontworpen om de ontwikkeling van bijziendheid te vertragen. Zij kunnen de visuele afwijking corrigeren en zo het zicht verbeteren, maar de oogverlenging die verantwoordelijk is voor de bijziendheid wordt niet gestopt.

Dit is waar Rodenstock in beeld komt, met brillenglazen die precies ontworpen zijn om bijziendheid te corrigeren, scherp zicht te garanderen en de progressie van bijziendheid tegen te gaan. In tegenstelling tot normale enkelvoudige brillenglazen, wordt het licht verstrooid door progressiecontrolegebieden die aan de zijkant van het brillenglas zijn geplaatst, zodat in de periferie het licht wordt gebroken om voor het netvlies terecht te komen. MyCon-glazen vertragen de verlenging van het oog en dus de progressie van bijziendheid, terwijl de belangrijkste zichtzones van de lens ongemoeid blijven. De focuszone in het glas zorgt ervoor dat het kind scherp kan zien waar het zijn ogen ook op richt. Vanuit een langetermijnperspectief heeft het vertragen van bijziendheid een positief effect op de gezondheid van de ogen, aangezien het risico op oogziekten op volwassen leeftijd aanzienlijk kan worden verminderd.

Vooral kinderen zien het dunne en lichte glasontwerp van de MyCon brillenglazen als een doorslaggevend voordeel. Het helpt hen om onzekerheden over hun uiterlijk bij het dragen van een bril te overwinnen. De brillenglazen vallen niet op of misstaan niet, zelfs niet met een hoge sterkte. De innovatieve Finish X-tra Clean als toplaag aan de voor- en achterzijde van de brillenglazen zorgt voor een extreem glad oppervlak, waarop vuil zich nauwelijks kan hechten en dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt zonder strepen of resten achter te laten.

Klinische studie bewijst effectiviteit

Een onafhankelijk, extern klinisch langetermijnonderzoek* naar de progressie van bijziendheid bij Kaukasische kinderen van 7 tot 14 jaar over een periode van 5 jaar heeft de doeltreffendheid aangetoond: brillenglazen gebaseerd op de principes van Rodenstock MyCon kunnen de progressie van bijziendheid tot 40% vertragen en zijn geschikt voor elk kind vanaf de eerste dioptrie, zelfs preventief.

In tegenstelling tot speciale contactlenzen en oogdruppels zijn MyCon brillenglazen de eenvoudigste en minst invasieve vorm van behandeling en gaan ze de progressie van bijziendheid tegen. Want elke dioptrie telt, vooral voor kinderen.

Meer informatie is online te vinden op https://www.rodenstock.be/be/fl/kinderbril.html

Over Rodenstock:

De Rodenstock Groep is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige brillenglazen. Met de filosofie ""B.I.G. VISION® FOR ALL"" vertegenwoordigt de brillenfabrikant een paradigmaverschuiving in individuele multifocale brillenglazen. Het bedrijf is opgericht in 1877 en heeft zijn hoofdkantoor in München, Duitsland. Het heeft wereldwijd ongeveer 5.100 medewerkers in dienst en is vertegenwoordigd in meer dan 85 landen. Rodenstock werkt met 6 centrale productiefaciliteiten om de wereldwijde levering veilig te stellen.

* Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53

