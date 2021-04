De meerderheid van de CFO's geeft aan dat een gebrek aan wereldwijd talent de bedrijfsgroei zal verstikken

De pandemie heeft de manier waarop ze hun personeel werven en beheren fundamenteel veranderd

BOSTON, 14 april 2021 /PRNewswire/ -- In een recent, wereldwijd onderzoek door CFO Research and Globalization Partners gaf 81% van de CFO's aan dat de strategie van hun bedrijf voor groei op de lange termijn internationale uitbreiding omvat, hetzij reeds gaande of in hun toekomstige plannen. De enquête bracht ook veranderende percepties over werving en werken op afstand aan het licht vanwege hun pandemie-ervaringen, waarbij 85% van de respondenten aangaf dat het wenselijk zou zijn om een meer kosteneffectieve, wereldwijde talentenpool met de juiste competenties aan te boren.

Over het algemeen bracht de enquête drie hoofdthema's aan het licht:

CFO's hebben een internationale kijk binnen hun bedrijfsstrategieën en wervingsaanpak

CFO's hebben de strategieën voor personeelsbeheer gewijzigd

CFO's zijn optimistisch in 2021 en zijn van mening dat hun succes verband houdt met wereldwijde expansie

CFO's hebben een internationale kijk binnen hun bedrijfsstrategieën en wervingsaanpak

*CFO's hebben een hoge mate van interesse in het aanboren van een meer kosteneffectieve, wereldwijde talentenpool, een concept waaraan 85% de voorkeur geeft, en het veroveren van marktaandeel door wereldwijde expansie, favoriet met 81%. Daarentegen gaf in de CFO-enquête van 2020 slechts 63% van de respondenten aan dat ze in het licht van de Covid-19-pandemie hun plannen voor internationale uitbreiding zouden voortzetten.

*Op de vraag om hun wervingsstrategie voor de komende 12 tot 18 maanden te beschrijven, zegt 42% nieuw talent te willen aantrekken dat niet gebonden is aan de geografische beperkingen van het bedrijfsmodel van hun bedrijf.

CFO's hebben de strategieën voor personeelsbeheer gewijzigd

*Driekwart van de CFO's zegt ook dat de Covid-19-pandemie de manier hun denkwijze over werving en personeelsbeheer fundamenteel heeft veranderd en zegt 81% dat het hun denkwijze heeft veranderd over werknemers of afstand of het model "werken vanaf overal". Meer specifiek verwacht driekwart van de respondenten in de enquête in de komende 12 tot 18 maanden gebruik te maken van externe of hybride personeelsmodellen.

CFO's zijn optimistisch in 2021 en zijn van mening dat hun succes verband houdt met wereldwijde expansie

*Van de ondervraagde leidinggevenden voorspelt 93% dat hun bedrijven hun doelstellingen voor 2021 zullen halen of overtreffen en een klinkende 81% plant uitbreidingen naar nieuwe landen als onderdeel van hun groeistrategieën voor de lange termijn.

"De gegevens uit de enquête wijzen erop dat CFO's hun talentplannen nu opnieuw kalibreren om de kansen te maximaliseren die internationale teams vanuit een zakelijk perspectief op de lange termijn op afstand bieden, inclusief kostenefficiëntie en toegang tot moeilijk te vinden talent", aldus Nicole Sahin, CEO en oprichter van Globalization Partners. "Bovendien verschuiven de regio's voor hooggeschoold talent en komt de helft van 's werelds afgestudeerden momenteel uit de landen waar de economie het best groeit, wat betekent dat bedrijven die deze strategie nu toepassen, in de toekomst een concurrentievoordeel kunnen behalen."

Een bijkomend voordeel dat moet worden opgemerkt, is dat een internationaal personeelsbestand doorgaans betere resultaten oplevert. Studie na studie wijst erop dat werknemers die deel uitmaken van een diverse cultuur veel gelukkiger en betrokken zijn" vervolgt Sahin.

Onderzoeksmethodologie

Voor het onderzoek, uitgevoerd door CFO Research of Industry Dive, zijn 215 CFO's geïnterviewd bij bedrijven in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, de regio Azië-Pacific en de regio Europa/Midden-Oosten/Afrika. De meeste bedrijven die vertegenwoordigd werden, hadden een jaaromzet van USD 1 miljard of meer.

