De regering van de prefectuur Chiba voltooit strijdlied "CHI-BA Mystery Expedition!"

CHIBA, Japan, 1 april 2021 /PRNewswire/ -- De prefectuurregering van Chiba heeft het nieuwe strijdlied "CHI-BA Mystery Expedition!" voor de mascotte van de prefectuur CHI-BA+KUN voltooit.

Dit nummer werd geproduceerd door de muziekgroep "Charat", die voor regionale persoonlijkheden in heel Japan themaliederen componeert, zingt en daarvoor ook de choreografie verzorgt. De teksten en choreografie, die een lekker tempo en een vrolijke en trendy melodie bevatten, met kenmerken van CHI-BA+KUN en de charmes van de prefectuur Chiba, zijn mooi gecombineerd en projecteren het opgewekte en energieke imago van CHI-BA+KUN. Het strijdlied zal op verschillende plaatsen ten hore worden gebracht, zoals bij evenementen. Waarom niet de choreografie leren en samen dansen om de boel op te vrolijken?

Mascotte van de prefectuur Chiba: CHI-BA+KUN

CHI-BA+KUN is een merkwaardig wezen geboren en woonachtig in de prefectuur Chiba. Hij is nieuwsgierig en houdt ervan om alles uit te dagen. Wanneer hij zich in het onbekende waagt, komen moed en passie naar boven waardoor zijn lichaam rood oplicht. Daarnaast is CHI-BA+KUN dol op eten en soms ondeugend. (Geboortedatum: 11 januari 2007)

Het zijprofiel van CHI-BA+KUN vertegenwoordigt de vorm van de prefectuur Chiba.

