De Universiteit Twente eist de Europese LoL-titel op in de Grand Final van de Amazone UEMasters, door GGTech

AMSTERDAM, 28 juni 2022 /PRNewswire/ -- Esports Team Twente, van de Universiteit Twente, is als winnaar (3-2) uit de bus gekomen van deEsports Masters Grand Final van Amazon UNIVERSITEIT, en heeft de titel 'meest begeerde Europese League of Legends' opgeïst door de AZS AGH(Polen) van de AGH University of Science and Technology te verslaan in een hectisch evenement dat afgelopen weekend werd georganiseerd door GGTech en dat werd gehost in Alicante (Spanje).

De Amazon UEMasters, beschouwd als de hoogste esports-klasse binnen het universitaire ecosysteem, had dit jaar de volgende finalisten: AIX Schwer, van Rheinisch - Westfälische Technische Hochschule Aachen (Duitsland), AZS AGH, Esports Team Twente, en Yenilmezler ERU, van de Erciyes universiteit (Turkije).

Al deze teams vochten niet alleen voor het prestige om het beste Europese universiteitsteam in LoL te zijn, maar ook om de prijzenpot van 5000 euro op een totaal van 11.500 euro die in deze fase op het spel staat.

Na hun geweldige prestaties in het toernooi, zei een van de spelers van Esports Team Twente, 'Gaboesh', dat deze finales "zeer spannend zijn in een 2-2-scenario, en live worden gestreamd uit een ander land. Door hier te spelen, wordt er dus druk op ons uitgeoefend". Hij beschouwde het 'een eer' om kampioen van de Amazone UEMasters te zijn, "met name voor ons land, dat klein, maar niet te onderschatten is".

'Gaboesh' benadrukte dat "een van de beste dingen van dit evenement de organisatie was, aangezien ze ons alle ondersteuning hebben geboden die we nodig hadden, naast de faciliteiten en streamings", maar benadrukte dat "het belangrijkste element voor ons de ervaring is om te concurreren in deze internationale finale, waar we als team zijn gegroeid en we de mogelijkheid hebben gehad om vrienden te maken met de leden van de andere teams".

Al met al, en na een zeer goed gekwalificeerde fase die in maart begon, hebben deze finales de laatste hand gelegd aan een spectaculaire uitgave, inclusief wedstrijden van Clash Royale, TFT en Rocket League, met deelname van 220 spelers, 30 teams en 30 universiteiten uit 15 Europese landen.

Een sector die voortdurend groeit

Sinds de oprichting heeft de Amazon UEMasters de enorme groei van de esports-sector meegemaakt, niet alleen als een competitieve discipline, maar ook als een snelgroeiende arbeidsmarkt. Wedstrijden van dit niveau zijn een aanjager geweest voor jonge ervaren professionals, gamers, makers en in het algemeen vernieuwers in deze bloeiende industrie.

De organisatie van dit kampioenschap is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van bedrijven zoals Twitch Student en Intel, dat alle wedstrijden van de nieuwste technologieën en maximale kracht in PC-gaming voorziet.

Over GGTech Entertainment

GGTech Entertainment Group brengt de wereld van videospelletjes en elektronische sporten dichter bij de maatschappij en stimuleert waarden zoals integratie, sportiviteit, teamwerk en de wens om te verbeteren, en het gebruik van entertainment als motivatie om te leren. GGTech Entertainment richt zich op interactieve omgevingen en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en commercialisering van videospelletjes. Het bedrijf investeert tevens in het genereren van content met nieuwe technologieën zoals virtual reality, augmented reality en mixed reality. Meer informatie: www.ggtech.es .

