De zvoove-groep verwerft KleanApp

Strategische overname van Duit s operationeel platform voor faciliteitsservices v ersterkt zvoove Clean's end-to-end-oplossingenportfolio in heel Europa

MUNICH, 31 maart 2026 /PRNewswire/ -- Zvoove-groep, de marktleidende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de sectoren tijdelijk personeel, schoonmaak en persoonlijke beveiliging, heeft KleanApp overgenomen, een Duits softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in digitaal operations management voor de commerciële reinigingssector. De overname markeert de meest recente stap van de zvoove-groep in de systematische uitbreiding van zvoove Clean in heel Europa, na de overname van het Deense SaaS-platform CleanManager in augustus 2025.

KleanApp, opgericht en geleid door Dr.-Ing. Tobias Schittkowski, met hoofdkantoor in Beieren, is een betrouwbare oplossing voor enkele van de grootste commerciële schoonmaakbedrijven in Duitsland. Het platform stelt schoonmaakbedrijven in staat om missiekritische werkstromen te digitaliseren en te stroomlijnen, waaronder kwaliteitsinspecties, ad-hoc- en geplande audits, DIN-conforme kwaliteitsbeoordelingen, intelligente ticketing en multimodale tijdtracking. De oplossing wordt gebruikt in duizenden objecten en faciliteiten in de DACH-regio.

Met deze overname exploiteert zvoove Clean nu een uitgebreid Europees platform met meerdere producten. De combinatie creëert een unieke softwarestack die in staat is om de volledige operationele levenscyclus van professionele schoonmaakbedrijven te bedienen, van planning van het personeelsbestand en tijdopname tot kwaliteitscontrole, klantcommunicatie en rapportage.

"We voeren een doelbewuste strategie uit om het definitieve digitale en AI-aangedreven ecosysteem voor de schoonmaaksector in Europa op te bouwen", zei Oliver Muhr, CEO van de zvoove-groep. "Met zvoove GDL, fortytools, nocore, Levy, CleanManager en freematica al in ons portfolio, vult KleanApp een kritische kloof: diep gespecialiseerd kwaliteitsbeheer. Schoonmaakbedrijven van alle groottes staan onder toenemende druk om de kwaliteit van de dienstverlening aan hun klanten te bewijzen en te voldoen aan de wettelijke normen. KleanApp is hiervoor de beste oplossing op de markt. Deze overname weerspiegelt onze toewijding om best-in-class mogelijkheden samen te stellen, niet om generieke mogelijkheden te bouwen."

De schoonmaaksector is een van de grootste dienstensectoren van Europa, gekenmerkt door gefragmenteerde activiteiten, een hoge arbeidsintensiteit en een groeiende vraag naar digitale transparantie en controleerbaarheid. Het uitgebreide portfolio van Clean zvoove richt zich rechtstreeks op deze structurele uitdagingen, De groep positioneren om een aanzienlijk aandeel te verwerven in de versnellende digitaliseringsgolf binnen de sector.

KleanApp en zvoove zijn al jarenlang nauwe partners, met een groot, gedeeld klantenbestand dat al baat heeft bij het combineren van onze oplossingen", zei Stefan Kramer, CEO van zvoove Clean. "Deze overname is de natuurlijke volgende stap - van strategisch partnerschap naar volledige integratie, zodat onze klanten alles krijgen wat ze nodig hebben uit één bron. Wat begon als een strategische samenwerking is uitgegroeid tot iets veel meer en ik ben ongelooflijk trots om Tobias en Ik ben ontzettend trots om Tobias en zijn team te verwelkomen als een vast, integraal onderdeel van zvoove Clean".

"Ik heb KleanApp gebouwd omdat ik zag dat de schoonmaaksector nog steeds vastzat in papiergebaseerde processen", zei Tobias Schittkowski, oprichter en directeur van KleanApp. "Het aansluiten van zvoove is het volgende hoofdstuk. We delen dezelfde filosofie: het leven van schoonmaakprofessionals gemakkelijker maken door middel van slimme, praktische software. Met de expertise, investeringen en Europese reikwijdte van zvoove kunnen we die visie naar veel meer bedrijven brengen dan we ooit alleen zouden kunnen."

Over de zvoove-groep

Zvoove-groep is de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de sectoren tijdelijk personeel, schoonmaakdiensten en persoonlijke beveiliging. In het dynamische ecosysteem van agentschappen en dienstverleners, talenten en ondernemingen digitaliseert en optimaliseert zvoove processen voor meer efficiëntie en concurrentievoordelen. Door middel van end-to-end digitalisering voor agentschappen en dienstverleners, meer vacatures en carrièremogelijkheden voor talent en betrouwbare arbeidskrachten voor ondernemingen verbetert zvoove de wereld van werk.

Ongeveer 9000 klanten vertrouwen op de zvoove-groep. Tegenwoordig beheren zij via hun platform meer dan 3 miljoen werknemers, 24 miljard euro aan jaarlijkse salarissen en meer dan 3 miljoen aanvragen per jaar. Zvoove heeft 970 werknemers in dienst op 26 locaties in Europa en in Latijns-Amerika. www.zvoove.com.

Over zvoove Clean

Zvoove Clean is de schoonmaaksectorafdeling voor de van de zvoove-groep en levert een portfolio van gespecialiseerde SaaS-oplossingen die de volledige operationele levenscyclus van professionele schoonmaakbedrijven bestrijken, van planning van het personeelsbestand en tijdtracking tot kwaliteitscontrole en compliancebeheer. Het ecosysteem van het platform, bestaande uit zvoove GDL, fortytools, CleanManager, nocore, Leviy, freematica en KleanApp, bedient schoonmaakbedrijven van alle groottes in heel Europa en helpt hen hun activiteiten te digitaliseren, de kwaliteit van de dienstverlening aan te tonen en een voorsprong te houden op een snel evoluerende markt. www.zvoove-clean.com

Over KleanApp

KleanApp is een Duits SaaS-platform voor kwaliteitscontrole, tijdtracking en operations management in de commerciële schoonmaaksector. KleanApp, ontwikkeld door Softwareentwicklung Schittkowski GmbH en gevestigd in Eichstätt, Beieren, stelt schoonmaakbedrijven in staat om digitale kwaliteitsaudits uit te voeren, tickets en speciale opdrachten te beheren en de aanwezigheid van werknemers in real time vast te leggen via NFC-, streepjescode- en terminaltechnologieën. KleanApp wordt vertrouwd door toonaangevende industriële exploitanten en wordt gebruikt door 7 van de 20 grootste faciliteitsbedrijven in Duitsland en is ontworpen voor flexibiliteit, gebruiksgemak en naadloze integratie met bestaande bedrijfssystemen. www.kleanapp.net.

