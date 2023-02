Deal van € 1 miljard transformeert de eigenaar van Eurocamp in gigant voor outdoorvakanties

AMSTERDAM, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- De eigenaar van Eurocamp, de European Camping Group (ECG), is verheugd om aan te kondigen dat het na de overname van Vacanceselect Group voor € 1 miljard de grootste aanbieder van buitenaccommodaties in Europa is geworden.

Door deze deal is het aantal campings van ECG meer dan verdrievoudigd, waardoor vakantiegangers een ongeëvenaarde keuze hebben uit 500 bestemmingen in Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië en Nederland.

Na recente goedkeuring door de Franse mededingingsautoriteiten streeft de nieuwe groep dit jaar naar een omzet van € 700 miljoen euro.

Gewaardeerd door families wegens de kwalitatieve stacaravans die het aanbiedt in 4-5 sterren vakantieparken, zullen ECG's gerenommeerde reismerken Eurocamp (voor Noord-Europa), Homair en Roan worden aangevuld met de merken Canvas Holidays en Vacanceselect.

Tegelijkertijd breidt het camping portfolio van de groep zich nu uit tot honderd parken in het hogere segment, waarbij het merk Tohapi zich aansluit bij het bestaande merk Marvilla Parks.

Van La Grande Métairie in Carnac tot Mayotte Vacances in Biscarrosse, met deze deal voegt ECG een indrukwekkende selectie van vijfsterrenresorts toe voor Eurocamp-klanten die op zoek zijn naar een vakantie in Frankrijk en de rest van Europa.

ECG-president Alain Calmé zegt: "Met de integratie van Vacanceselect ben ik blij dat de European Camping Group nu de toonaangevende aanbieder van buitenaccommodatie in heel Europa is.

"Door de getalenteerde en gepassioneerde professionals van beide bedrijven te verenigen, kunnen we ervoor zorgen dat ons brede aanbod aan parken en accommodaties op verschillende locaties, van het strand tot de bergen, gezinnen uit heel Europa blijft betoveren, vermaken en verrassen.

"Maar bovenal stelt dit ons in staat best practices te delen om de kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid van ons aanbod te verbeteren."

Darren Marsh, Managing Director van Eurocamp, voegt toe: "Deze deal biedt Eurocamp-klanten een werkelijk ongeëvenaarde keuze aan vakantieparken in de populairste bestemmingen van Europa.

"We kunnen niet wachten om dit nieuwe aanbod van vakantieparken de komende maanden aan onze gasten te introduceren."

Dankzij de deal kan Eurocamp verder profiteren van de toenemende vraag van klanten naar hoogwaardige vakantie-ervaringen door meer resorts aan te bieden met premium stacaravans, waterparken, activiteiten en entertainment voor alle leeftijden.

Het bedrijf investeert in het verbeteren van de accommodatie-ervaring van de gasten met de lancering van nieuwe premium toepassingen, waaronder geïntegreerde loungestijl zitgedeeltes op het terras van stacaravans, traagschuim matrassen en Nespresso-koffiemachines.

Dit komt doordat Eurocamp onlangs in januari recordbrekende handelsresultaten bekendmaakte na het eerste volledige jaar na de COVID-pandemie.

Over Eurocamp

Eurocamp biedt al 50 jaar geweldige uitjes met ruime accommodaties en fantastische faciliteiten op enkele van de meest prachtige locaties in Europa, waaronder Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Kroatië, Zwitserland, Nederland, Luxemburg en Duitsland. De bekroonde experts staan klaar om gasten op elk moment te begeleiden

SOURCE Eurocamp