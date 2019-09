Defix: NASDAQ Noteert DEFX, een Nieuwe Decentralized Finance Index Voor Blockchain Markten

Decentralized finance (DeFi) is een verzamelterm voor tal van financiële instrumenten van protocollen kredietverlening en beveiligingstokens tot derivaten en exchanges.

LONDEN, 10 september 2019 /PRNewswire/ -- EXANTE, een wereldwijd bemiddelingsbureau, heeft bekendgemaakt dat een nieuwe decentralized finance index nu is gestroomlijnd na de realisatie van populaire projecten op blockchainmarkten. De index, Defix, heeft onder meer projecten als Amoveo, 0x, Augur alsmede een handvol andere bekende projecten zoals MakerDAO.

Zowel speculanten als toeschouwenden kunnen de Defix index bekijken welke nu genoteerd staat door NASDAQ onder de ticker DEFX, een afkorting voor 'Decentralized Finance Index.' Zack Hess , de belangrijkste onwikkelaar voor Amoveo , stelt dat [hij] "blij is vanwege de grotere aandacht die geschonken wordt aan decentralized finance projecten" en dat hij "iedereen toegang wil geven tot moderne financiële instrumenten."

In 2012 kwam Exante's Bitcoin fonds vrij, en werd het door Bloomberg aangemerkt als meest winstgevende hedge fund ooit. Tot op heden heeft dit fonds record-brekende winsten opgeleverd met een totaal investeringsrendement van 70,000% sinds de oprichting.

Naast het Bitcoin fonds heeft de firma tevens het XAI fonds opgericht, waarmee investeerders toegang werd verleend tot een mandvol verschillende alternatieve cryptovaluta. Tot het XAI fonds behoorden onder meer top performers als Ethereum, Litecoin en Monero, welke toprendementen hebben gegenereerd voor vroegtijdige investeerders.

In de toekomst zullen consumenten de mogelijkheid hebben om te investeren in de index met behulp van een Defix fonds, waarmee zij toegang krijgen tot decentralized finance blockchainprojecten via een veilig, financieel geaccrediteerd agentschap. Het Defix fonds wordt beschikbaar gesteld op het EXANTE platform .

U kunt nu de performance van de index bijhouden op Tradingview , Google en Yahoo Finance, indien beschikbaar.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/972432/Defix_Logo.jpg

SOURCE Defix