Dès 2024, 50 000 entreprises seront confrontées à de nouvelles exigences concernant la publication d'informations en matière de durabilité

Le moteur de calcul des émissions carbone de nShift permet aux entrepôts et aux fabricants de suivre et d'enregistrer les émissions de carbone de leur supply chain avant même l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration.

LONDON, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les entreprises européennes seront bientôt tenues de publier des informations sur leur empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur dans le cadre d'un nouvel ensemble de réglementations en matière de durabilité. nShift, le leader mondial des logiciels de gestion de la livraison, encourage les entreprises à anticiper ces nouvelles exigences et à commencer à suivre leurs émissions dès maintenant.

La directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) entrera pleinement en vigueur le 16 juin 2024. Entre autres mesures, la législation imposera à quelque 50 000 entreprises qui exercent leurs activités au sein de l'Union européenne (UE) de publier des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre, aussi bien passées que présentes.

nShift Transport Management System (TMS) est doté d'un moteur de calcul des émissions leader sur le marché. Il calcule les niveaux d'émissions des expéditions en utilisant les valeurs fournies par le Network for Transport Measures (NTM), ou par les clients eux-mêmes. Cela permet aux fabricants, aux entrepôts, aux prestataires de services logistiques et aux détaillants d'identifier et d'utiliser des options de transport plus durables, de répondre aux exigences réglementaires croissantes et de réduire leur empreinte carbone.

Avec nShift TMS, les entreprises peuvent :

• Prendre des décisions fondées sur les valeurs d'émissions attendues pour réduire leur empreinte carbone

• Créer des rapports détaillés afin de répondre aux exigences de conformité réglementaire

• Effectuer des analyses encore plus approfondies à l'aide d'outils d'analyse des informations opérationnelles

Les transports sont responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'UE1. Se conformer aux nouvelles exigences de déclaration est souvent complexe et chronophage pour les entreprises.

Le moteur de calcul des émissions de nShift TMS a prouvé son efficacité. En 2022, il a remporté le prix de bronze dans la catégorie « Meilleure initiative en matière de développement durable » lors des Ecommerce Awards. Il est conforme aux normes EN16258, ISO14083 et GLEC.

Mattias Gredenhag, CTO de nShift, a déclaré : « L'obligation de déclaration des émissions de CO2 concerne de plus en plus d'entreprises, en raison de l'introduction de plusieurs cadres réglementaires majeurs dans toute l'Europe. La directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises obligera notamment de nombreuses entreprises à publier des informations annuelles sur leurs émissions. »

« Grâce au moteur de calcul des émissions de nShift, les entreprises peuvent comprendre et quantifier leurs émissions de Scope 1 et 3 dans l'ensemble de leur supply chain, qu'il s'agisse d'expéditions entrantes ou sortantes. »

nShift met ses clients en relation avec une bibliothèque regroupant plus de 1 000 transporteurs. Les détaillants et les boutiques en ligne peuvent ainsi proposer plus facilement des options d'expédition durables. La solution Checkout de nShift permet aux détaillants d'afficher et d'identifier clairement les options de livraison durables sur leur boutique en ligne.

En savoir plus: www.nshift.com/fr-fr/

1https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021/download

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift