DeterTech onthult het DTNet-beveiligingsnetwerk

Volledig geïntegreerde CCTV- en inbraakdetectie voor uitgebreide beveiliging van het terrein vanuit elke hoek

Haan, Duitsland, 22 januari 2024 /PRNewswire/ -- DeterTech, de internationale leverancier van innovatieve en op intelligentie gebaseerde beveiligingsoplossingen, kondigt vandaag de lancering aan van het DTNet security network, de volgende evolutie in uitgebreide bewaking op afstand voor de beveiliging van locaties en bedrijfsmiddelen. De tijdelijke locatiebeveiligingsoplossing is per direct beschikbaar voor verhuur in Nederland en Duitsland.

The DeterTech DTNet security network

Het DTNet-beveiligingsnetwerk is een volledig geïntegreerd systeem dat DeterTech's toonaangevende PID 360 visueel geverifieerde video-inbraakdetectieapparatuur koppelt aan de nieuw geïntroduceerde DTSentinel CCTV-toren. De DeterTech DTNet kan worden ingezet in elk aantal en elke combinatie van units om tegemoet te komen aan de precieze behoeften van elke individuele klantlocatie.

Door samen te werken, maximaliseren de DTSentinel-toren en PID 360-apparaten de camera- en sensordekking, met een reeks functies die zijn ontworpen om criminelen en indringers af te schrikken. Deze omvatten nachtelijke torenschijnwerpers, PIR-geactiveerde schijnwerpers en luidsprekerwaarschuwingen op het punt van inbraak.

Wanneer een mogelijke inbraak wordt gedetecteerd, geeft de PID 360 onmiddellijk activeringssignalen door aan de DTSentinel toren, die een extra high-definition kijkhoek biedt zolang de indringer ter plaatse blijft. Beelden van alle activeringen worden veilig en in realtime bekeken door getrainde operators in DeterTech's BSEN50518 geaccrediteerde alarmontvangstcentrale (ARC) die 24/7/365 actief is. Dit stelt het team in staat om alle activeringen binnen 60 seconden na detectie visueel te verifiëren. Voordat verdachte activiteiten snel en efficiënt worden geëscaleerd naar een vooraf overeengekomen lijst met sleutelhouders, mobiele beveiligingsrespons of wetshandhavingsinstanties

Franz Scherer, Managing Director - Europe, DeterTech zegt:

"Ons innovatieve beveiligingsnetwerk is de logische volgende stap in sitebeveiliging en activabescherming. De koppeling van de PID 360 met onze CCTV-toren elimineert mogelijke blinde vlekken en zorgt ervoor dat criminelen zich nergens kunnen verstoppen".

Ga voor meer informatie over het DeterTech Security Network naar http://tinyurl.com/47y3spvn

Over DeterTech

DeterTech is een bekroond risicobeheerbedrijf dat samenwerkt met zijn klanten om op maat gemaakte end-to-end beveiligingsoplossingen aan te bieden die criminele activiteiten voorspellen, afschrikken en detecteren.

Met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa beperkt DeterTech de verstoring en kostenimpact door diefstallen voor klanten die nationaal actief zijn in infrastructuur, bouw, leegstand en andere sectoren.

Ga voor meer informatie over het doel, de waarden en het gedrag van DeterTech naar www.detertech.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2323349/DTNet.jpg