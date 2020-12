DMS Group neemt de Luxemburgse gestructureerde financieringsmaatschappij Azienda over

De overname van een solide gestructureerde financieringsonderneming met een gevestigd en wereldwijd klantenbestand zal de voetafdruk van de Groep in de regio verder versterken en voortbouwen op de reeds aanzienlijke aanwezigheid in Luxemburg, waardoor de bestaande gestructureerde financieringsonderneming haar klanten een uitgebreid dienstenpakket kan aanbieden. Derek Delaney, Global CEO van DMS: "We zijn verheugd dat we Azienda aan boord kunnen brengen om ons gestructureerde financieringsaanbod te versterken. Dit is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor DMS op het gebied van onze wereldwijde groeistrategie."

De overname dient ook als aanvulling op het recente akkoord van de groep om samen te werken met het in Luxemburg gevestigde MDO, waarmee het engagement van de Groep ten aanzien van de regio wordt aangetoond.

Niall McNamara, Structured Finance MD van DMS, reageert: "Luxemburg is voor ons een belangrijk rechtsgebied en deze overname zal ons in staat stellen om te profiteren van de grote stappen die we al gezet hebben in Luxemburg. We zijn verheugd om het team van Azienda te verwelkomen bij DMS Group. We hebben een vergelijkbare cultuur en werkethos en kijken ernaar uit om met hen samen te werken."

Het meertalige team van professionals van Azienda brengt een schat aan wereldwijde ervaring en een unieke kennisbasis mee die fondsbeheerders, zakelijke klanten en multinationals kan helpen met alle aspecten van beleggingsstructuren. Mark Beckett, MD van Azienda, voegt hieraan toe: "We zijn erg blij dat we Azienda en zijn ervaren team binnen DMS Group kunnen inzetten om het aanbod van gestructureerde financieringen in Luxemburg te leiden."

OVER DMS GROUP

DMS Governance is wereldleider op het gebied van bestuur + risico + naleving en vertegenwoordigt toonaangevende beleggingsfondsen en -beheerders met een beheerd vermogen van meer dan $ 350 miljard. DMS levert al 20 jaar hoogwaardige professionele diensten aan een breed scala aan beleggingsfondsstructuren en -strategieën en is er trots op de toonaangevende, onafhankelijke aanbieder te zijn van AIFM-, ICBE- en MiFID-diensten aan de grootste institutionele beleggers en vermogensbeheerders ter wereld. Door zijn diepgaande kennis over elk aspect van het bestuurslandschap is DMS een drijvende kracht in de vorming van de hedendaagse industrie.

OVER AZIENDA FINANCIAL SERVICES

Azienda, gevestigd in Luxemburg in het hart van Europa, is een gespecialiseerde, onafhankelijke zakelijke dienstverlener met bijzondere expertise en ervaring inzake het beheer van investeringsstructuren voor risicokapitaal-, vastgoed- en gestructureerde financiële beleggingen.

Contactpersoon voor de media

Alison Mitsas, Marketing Director

[email protected]

Tel.: +39 327 751 1500

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1361037/DMS_Governance_Azienda.jpg

Gerelateerde links

http://www.dmsoffshore.com



SOURCE DMS Governance