Le Groupe DMS acquiert la société de financement structuré luxembourgeoise Azienda

Cette acquisition complète aussi le récent accord du Groupe avec la société luxembourgeoise MDO, démontrant ainsi son engagement dans la région.

Niall McNamara, directeur général du financement structuré de DMS, a commenté : « Le Luxembourg est une juridiction clé pour nous, et cette acquisition nous permettra de tirer profit des mesures déjà importantes que nous y avons prises. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Azienda au sein du Groupe DMS ; nous partageons une culture et une éthique de travail similaires et nous sommes impatients de travailler avec elle. »

L'équipe de professionnels multilingues d'Azienda apporte une vaste expérience mondiale et une base de connaissances particulière pour aider les gestionnaires de fonds, les entreprises clientes et les multinationales dans tous les aspects des structures d'investissement. Mark Beckett, directeur général d'Azienda, a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux d'amener Azienda et son équipe expérimentée au sein du Groupe DMS pour diriger l'offre de financement structuré au Luxembourg. »

À PROPOS DU GROUPE DMS

DMS Governance est le leader mondial en matière de gouvernance, de risque et de conformité, représentant des fonds d'investissement majeurs et des gestionnaires dont les actifs sous gestion dépassent 350 milliards de dollars. Depuis 20 ans, DMS fournit des services professionnels de haute qualité à une gamme diversifiée de structures et de stratégies de fonds d'investissement et est fière d'être le principal prestataire de services indépendant relevant de l'AIFM, de gestion d'OPCVM et de MIF aux plus grands investisseurs institutionnels et aux plus grandes sociétés de gestion du monde. Grâce à sa connaissance approfondie de tous les aspects du paysage de la gouvernance, DMS a contribué en grande part à façonner l'industrie actuelle.

À PROPOS D'AZIENDA FINANCIAL SERVICES

Basée au Luxembourg, au cœur de l'Europe, Azienda est un prestataire de services aux entreprises spécialisé et indépendant, qui possède une expertise et une expérience particulières dans l'administration de structures d'investissement pour le capital investissement, l'immobilier et le financement structuré.

Contact pour les médias

Alison Mitsas, directrice du marketing

[email protected]

Tél. : +39 327 751 1500

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1361037/DMS_Governance_Azienda.jpg

Related Links

http://www.dmsoffshore.com



SOURCE DMS Governance