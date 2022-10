DOLE SUNSHINE COMPANY PAKT SLECHTE EETGEWOONTES AAN MET 'SLECHTEVOEDINGSETIKETTEN' DIE MET VOEDZAME INKT AFKOMSTIG VAN FRUIT WORDEN GEDRUKT

De gelauwerde 'Slechtevoedingsetiketten'-campagne bereikt Londen

LONDEN, 3 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Ontworpen om discussie en actie te stimuleren, vestigt Slechtevoedingsetiketten: voedzame inkt, dat vandaag door de Dole Sunshine Company (DSC) is gelanceerd, de aandacht op de lage voedingswaarde van een aantal van de favoriete snacks en opties voor eten onderweg in Groot-Brittannië door advertenties af te drukken met inkt die bijna geheel uit fruit afkomstig is. Een presentatiefilm toont de innovatieve aanpak van de campagne in communicatie en consumentenvoorlichting, met posters in de hele stad met inkt die meer voedingswaarde bevat dan veel snacks die dagelijks over de hele wereld worden gegeten, zoals fast food, snoep, etc.

DSC werkt samen met de in Londen gevestigde St. Luke's Communications en Bompas & Parr, toonaangevend experts in het ontwerpen van zintuiglijke ervaringen, om een scala aan drukinkten te creëren die bijna geheel uit fruit en natuurlijke ingrediënten bestaan, en meer voedingsstoffen bevatten dan veel van de minder voedzame snackkeuzes. De testen werd geleid door voedingswetenschappers geleid en bestonden uit meerdere rondes experimenten, met verschillende soorten fruitafval en -restjes, van ananas tot grapefruit, om optimale kleuren en voedingsoplossingen te creëren voor het afdrukken. De geïntegreerde campagne bestaat uit buitenreclames, sociale en digitale onderdelen.

"Voeding en welzijn vormen de kern van onze portefeuilletransformatie bij de Dole Sunshine Company. We zien te vaak dat consumenten slechte keuzes maken, maar de verantwoordelijkheid moet verschuiven naar de industrie en de overheid, die moeten zorgen dat de juiste voeding beschikbaar is", aldus Pier Luigi Sigismondi, directeur van de Dole Packaging Food & Drinks Group. "Voedzame inkt is ontworpen om tot nadenken stemmende gesprekken te stimuleren en mensen hopelijk te inspireren tot acties die de systeemverandering bevorderen die ons voedselsysteem zo nodig heeft. Een kleine hoeveelheid gedestilleerd fruit kan meer goede voedingsstoffen bevatten dan sommige populaire snacks. Deze campagne gaat over het recht van consumenten op toegang tot gezondere voedingsopties, met voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde en duurzame levensstijl."

De Slechtevoedingsetiketten van DSC, geïnspireerd door vertrouwde en wereldwijd bekende voedingsetiketten, werden voor het eerst geïntroduceerd in een aantal meer dan levensgrote projecties, bedoeld om de aandacht van stad en land te vestigen op de alarmerende voedingsproblemen waar we ons vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens heeft Slechtevoedingsetiketten: voedselafval geholpen om het symbool van afval om te vormen tot een waardevol hulpmiddel dat de vermindering van voedselafval en hongerbestrijding ondersteunt, en dat in New York City te zien is op slimme afval- en recyclingbakken, vuilniszakken en vuilniswagens. Met deze versie van de campagne nodigt DSC mensen uit om meer fruit te eten (#FavourMoreFruit) als ze trek hebben en hun bijdrage te leveren om te helpen de feiten over slechte voeding te veranderen (#ChangetheFacts).

Als onderdeel van de campagne doneerde Dole Sunshine producten aan FareShare, de grootste liefdadigheidinstelling van het Verenigd Koninkrijk die voedselverspilling en honger bestrijdt, om te worden verdeeld onder het netwerk van bijna 9.500 liefdadigheidsinstellingen en buurtorganisaties in het Verenigd Koninkrijk. Naast voedselbanken helpen deze liefdadigheidsinstellingen ook mensen die vaak te maken hebben met problemen als werkloosheid en een laag inkomen, schulden, dakloosheid, familieproblemen en afhankelijkheid.

Bompas & Parr Studio zei: "Het creatieve onderzoeks- en ontwikkelingsproces bij het creëren van een geavanceerde culinaire innovatie als voedzame inkt is een fascinerende ervaring. Van het zorgvuldig in evenwicht brengen van de ingrediënten en het creëren van levendige kleuren, tot het aanpassen van de texturen om te zorgen dat ze compatibel zijn met zeefdruktechnieken, hebben we kunnen aantonen dat een traditioneel, op chemicaliën gebaseerd proces op een duurzame manier kan worden hergebruikt, ook met daadwerkelijke voedingswaarde."

