dotdigital lanceert Live Chatservice om conversaties om te zetten in conversies

LONDEN, 14 mei 2020 /PRNewswire/ -- dotdigital, de geïntegreerde marketingsautomatiseringsoplossing in Magento Commerce, onderdeel van Adobe Experience Cloud, verrijkt zijn gebundelde kernaanbod met Live Chat om winkeliers direct binnen Magento Commerce makkelijk toegang te geven tot hun marketingautomatiseringstools. dotdigital is vierenhalf jaar geleden begonnen aan hun samenwerking met Magento – de eerste vooraanstaande technologiepartner voor e-mailmarketing – om winkeliers te helpen hun data nog beter te benutten en tegelijkertijd de klantbetrokkenheid en -loyaliteit op lange termijn te vergroten. Winkeliers die Magento gebruiken kunnen hun kanaal nu uitbreiden als nooit tevoren. Met een intern team van Magento-deskundigen die de code grondig testen en valideren. Klanten kunnen ook de meest veelzijdige en robuuste marketingintegratie op de markt verwachten.

Gartner meldde: "Dit jaar meldt tot 81% van de marketeers te verwachten dat ze voor een groot deel of volledig concurreren op basis van CX" (Gartner "Customer Experience Survey Key Findings", Chris Pemberton). Het is daarom geen verrassing dat het kanaal, dat in sommige sectoren een tevredenheidspercentage tot 92% laat zien, (Com100), de kans dat gebruikers een aankoop doen 82% groter maakt (Intercom).

dotdigital biedt Live Chat aan als onderdeel van de release van Magento 2.3.4 en markeert daarmee een belangrijk hoofdstuk in de relatie tussen dotdigital en Adobe. Tegelijkertijd krijgen alle klanten, naar aanleiding van Covid-19, tien gratis chat agents om hen te helpen de communicatie met klanten en prospects in goede banen te leiden. Bovendien krijgen klanten die Magento 2 gebruiken een gratis standalone dotdigital Engagement Cloud-account met toegang tot Chat.

Volgens Forbes Agency Council wordt deze vorm van marketing één van de belangrijkste marketingtrends in 2020. Het is duidelijk waarom. Live Chat stelt B2C- en B2B-verkopers in staat om realtime verwachtingen waar te maken en deze zelfs te overtreffen. Conversiepercentages worden verbeterd en er meer kansen ontstaan om leads te genereren en op te volgen.

Tot de unique productkenmerken van de door dotdigital aangedreven Live Chat-toepassing in Magento behoren: ondersteuning door meerdere teams om klanten beter naar de juiste plaats te begeleiden; typindicatoren en uitgebreide communicatieondersteuning zoals het gebruik van GIF's en emoji's om voor een menselijke touch op het digitale kanaal te zorgen en de mogelijkheid om bestanden zoals afbeeldingen en pdf's te versturen om een snelle informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Communicatie buiten openingstijden en welkomstberichten helpen winkeliers met het beheren van de verwachtingen die de consument van het kanaal heeft, wat leidt tot een betere klanttevredenheid.

Voor winkeliers die de volgende stap willen zetten met grotere teams van agents bestaat de mogelijk om te upgraden en agents toe te voegen. Degenen die met omnichannel-contactpunten en gespreksdata de ultieme marketingervaring willen ondersteunen, kunnen upgraden voor een volledige toegang tot de dotdigital Engagement Cloud.

U kunt hier meer te weten komen over dotdigital en het Live Chat-aanbod of meer over de Magento 2.3.4-bundel.

Milan Patel, CEO van dotdigital, reageert: "Onze relatie met Adobe is sinds de overname van Magento in 2018 voortdurend gegroeid en doorontwikkeld, en we zijn enorm verheugd te zijn uitgekozen om de Live Chat-functie van de meest recente release van het platform te ondersteunen."

dotdigital is een toonaangevende 'SaaS'-leverancier van een omnichannel platform voor marketingautomatisering en klantbetrokkenheid die aan meer dan 4000 merken in meer dan 150 landen levert. Dankzij sterke partnerrelaties, voortdurende investeringen in productontwikkeling en personeel en een ongelooflijk klantensucces blijven het platform en bedrijf uitstekend presteren. dotdigital is er trots op een Adobe Exchange Premier Partner en één van de oorspronkelijke Magento Premier Technology Partners te zijn.

