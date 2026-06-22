DOUWE EGBERTS POSITIONEERT ZICH ALS 'OFFICIAL SPONSOR OF STAYING AWAKE' NU SPEELSCHEMA AANTOONT DAT EUROPESE VOETBALFANS DEZE ZOMER TOT HET UITERSTE WORDEN GEDREVEN

Gepubliceerde speeltijden tonen dat fans in Centraal-Europa 71 late wedstrijden moeten volgen (68,3% van het toernooi).

Britse fans krijgen te maken met 60 late wedstrijden (57,7%), terwijl fans in Oost-Europa het zwaarst worden belast met 90 van de 104 wedstrijden die na 22:00 uur beginnen.

Met belangrijke wedstrijden zoals Engeland vs. Kroatië, Schotland vs. Brazilië en cruciale knock-out duels die pas om middernacht of zelfs 01:00 uur CET starten, helpt koffie supporters door de ultieme 'nachtshift'.

AMSTERDAM , 22 juni 2026 /PRNewswire/ -- Europese voetbalfans bereiden zich voor op mogelijk de meest slapeloze sportmaand ooit. Het gepubliceerde speelschema laat zien dat het uitgebreide toernooi met 104 wedstrijden miljoenen fans dwingt tot een zware nachtshift, waarbij meer dan twee derde van de wedstrijden begint in de late avond of vroege ochtend.

Als reactie hierop positioneert Douwe Egberts zich als de 'Official sponsor of staying awake', met een campagne die speciaal is ontwikkeld om de échte helden van het toernooi te ondersteunen: de slaaparme fans die midden in de nacht de passie levend houden.

Op basis van het Europese uitzendschema, waarbij een late start wordt gedefinieerd als een lokale aftrap tussen 22:00 en 07:00 uur, wordt de realiteit voor Europese kijkers duidelijk zichtbaar:

Centraal-Europa (Duitsland, Frankrijk, Nederland): fans moeten 71 late wedstrijden doorstaan, goed voor 68,3% van het volledige toernooi.

Nederland: ook Nederlandse kijkers ontkomen er niet aan: 60 wedstrijden (57,7%) vallen in het late tijdslot.

Oost-Europa: hier is het schema het meest intens, met 90 van de 104 wedstrijden (86,5%) die pas na 22:00 uur lokale tijd starten.

Zware nachten voor Europa's grootste wedstrijden

Sommige langverwachte topwedstrijden vinden plaats om middernacht (00:00 uur) in Centraal-Europa en om 01:00 uur in Oost-Europa.

Zelfs vroege avondwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk, zoals Engeland vs. Kroatië op 17 juni (21:00 uur VK-tijd), schuiven voor kijkers in Centraal-Europa direct naar het late tijdslot met een aftrap om 22:00 uur CET, terwijl fans in Oost-Europa pas om 23:00 uur kunnen inschakelen.

Naarmate het toernooi vordert, nemen niet alleen de belangen toe, maar ook de latere starttijden. In de knock-outfase beginnen wedstrijden om 22:30 uur CET in Centraal-Europa en om 23:30 uur in Oost-Europa.

Nederlandse fans gaan een slapeloze juni tegemoet

De Nederlandse voetbalcultuur staat bekend om toegewijde voetbalfans die vaak samen in de kroeg naar voetbal kijken, maar dit jaar verplaatst het feest zich naar de woonkamer, midden in de nacht. In totaal starten 71 wedstrijden (68,3% van het toernooi) na 22:00 uur Nederlandse tijd. Met belangrijke duels die pas om middernacht beginnen, drinken Nederlandse fans koffie tijdens zowel het nachtelijke spektakel als de daaropvolgende ochtendspits.

Steun voor de supporters

In plaats van toe te geven aan vermoeidheid, lijken fans hun slaapgebrek dit jaar juist als een geuzennaam te omarmen. De ongebruikelijke speeltijden, in combinatie met het unieke karakter van het toernooi en de emotionele lading van nationale teams, zullen miljoenen fans ertoe aanzetten de late avonden door te komen met koffie, groepschats en verhalen die de volgende ochtend op het werk gedeeld worden.

"supporters vormen het kloppend hart van voetbal, maar dit jaar wordt er wel heel veel van hen gevraagd", zegt Vanessa Barba, marketing director bij JDE Peet's Nederland. "als je nationale team een cruciale wedstrijd speelt om middernacht, dan is naar bed gaan simpelweg geen optie. Daarom vieren wij met Douwe Egberts deze zomer de fans en de momenten die hen samenbrengen. We ondersteunen niet de wedstrijden of de spelers op het veld, maar de fans op de bank — zodat zij om 01:00 uur nog kunnen juichen voor de tv en de volgende dag gewoon weer aan het werk kunnen."