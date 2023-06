Dstny onthult Dstny Engage: Mkb's/kmo's versterken met de klantbetrokkenheidsoplossing van de volgende generatie

BRUSSEL, 26 juni 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, de toonaangevende Europese leverancier van op de cloud gebaseerde zakelijke communicatie, boekt aanzienlijke vooruitgang op de markt voor klantbetrokkenheid met de introductie van Dstny Engage. Deze baanbrekende oplossing voor klantbetrokkenheid is ontworpen om midden- en kleinbedrijven/kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's/kmo's) te bekrachtigen en toont Dstny's toewijding aan het leveren van toegevoegde waarde in verschillende segmenten binnen de mkb/kmo-markt.

Dstny Engage, de nieuwste toevoeging aan Dstny's groeiende klantbetrokkenheidsportfolio, is een aanvulling op het bestaande ConnectMe Omnichannel-product, waardoor Dstny's positie als een belangrijke speler op dit gebied verder wordt verstevigd. Deze strategische uitbreiding volgt op Dstny's succesvolle overname van Tactful AI in mei 2022, waardoor geavanceerde mogelijkheden en expertise konden worden geïntegreerd in de ontwikkeling van Dstny Engage.

"Met Dstny Engage kunnen mkb's/kmo's het ware potentieel van klantbetrokkenheid ontgrendelen en hun bedrijf naar een hoger niveau tillen", aldus Daan De Wever, CEO van Dstny. "Door een uniforme inbox en een uitgebreide reeks productiviteitsfuncties te bieden, stelt Dstny Engage mkb's/kmo's in staat om de betrokkenheid te vergroten, de klanttevredenheid en -loyaliteit te vergroten en onmiddellijk waarde te creëren voor hun gebruikers."

Mohamed Elmasry, Managing Director van Dstny Engage, drukte zijn enthousiasme uit over de transformerende impact die Dstny Engage zal hebben op mkb's/kmo's en hun klanten, en zei daarover: "We zijn heel enthousiast over de mogelijkheden die Dstny Engage biedt, waardoor mkb's/kmo's sterkere banden met hun klanten kunnen smeden, zinvolle interacties kunnen stimuleren en hen naar succes kunnen stuwen."

Dstny Engage zorgt voor een revolutie in klantbetrokkenheid voor mkb's/kmo's door gebruik te maken van geavanceerde technologie en geavanceerde functionaliteiten. Met naadloze integratie van bedrijfsapplicaties, intelligente routering, intentiedetectie, slimme workflows, geavanceerde inzichten en een gebruiksvriendelijke no-code AI- en automatiseringsstudio, kunnen mkb's/kmo's buitengewone ervaringen bieden en gepersonaliseerde, tijdige en impactvolle interacties via alle kanalen stimuleren.

Dstny's toewijding aan de markt voor klantbetrokkenheid blijkt duidelijk uit hun uitbreidingsinspanningen, gericht op het bieden van een uitgebreid pakket oplossingen aan mkb's/kmo's dat is afgestemd op hun unieke behoeften. Door processen te automatiseren, klantinteracties te optimaliseren en buitengewone ervaringen te leveren, positioneert Dstny Engage mkb's/kmo's in de voorhoede van innovatie op het gebied van klantbetrokkenheid, waardoor ze het concurrentievoordeel krijgen dat nodig is om te gedijen in het snelle zakelijke landschap van vandaag de dag.

Ontdek de kracht van Dstny Engage en breng vandaag nog een revolutie teweeg in de klantbetrokkenheid van uw bedrijf. Ga naar www.dstnyengage.com voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Christian Hed – CMO

E-mail: [email protected]

Tel.: +46707187603

Over Dstny

Dstny is een vooraanstaande Europese leverancier van op de cloud gebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan drie miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile first-ontwerp en naadloze integratie zorgen de hypermoderne technologie en robuuste lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft duizend werknemers in zeven Europese landen en een jaaromzet van € 250 miljoen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4096450/Dstny_Logo.jpg

SOURCE Dstny