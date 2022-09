e& kondigt meerjarige strategische samenwerking aan als onderdeel van de FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, 15 september 2022 /PRNewswire/ -- e&, voorheen bekend als Etisalat Group, kondigt vandaag een meerjarige strategische samenwerking aan met Abu Dhabi Motorsports Management, als een medeoprichter partner van FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX, het grootste sportevenement in het Midden-Oosten, met de beste entertainment- en digitale ervaringen voor zowel inwoners als motorsportliefhebbers.

"Hatem Dowidar, GCEO, e& and Saif Al Noaimi, CEO, ADMM mark the multi-year strategic collaboration for the FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX" "As a founding partner of the signature event, e& will work closely with Abu Dhabi Motorsports Management and Formula 1® in driving consumer engagement with digital experiences."

Als medeoprichter van het signature-evenement werkt e& nauw samen met Abu Dhabi Motorsports Management en Formule 1® om de betrokkenheid van consumenten bij digitale ervaringen te stimuleren.

Sinds de wereldwijde transformatie van e& naar een technologie- en investeringsconglomeraat eerder dit jaar, heeft het bedrijf zijn reis voortgezet met gestage vooruitgang op het gebied van het creëren van innovatieve oplossingen met behulp van volgende generatie technologieën. Dit heeft onbegrensde mogelijkheden gecreëerd, die zijn gebaseerd op verbindingen, connectiviteit en samenwerking. Via zijn gespecialiseerde zakelijke pijlers blijft de groep zijn klanten meer macht, vrijheid en plezier bieden, en levert technologische oplossingen die platforms creëren en mogelijk maken voor slimme connectiviteit, holistische digitale ervaringen en entertainment.

Hatem Dowidar, Group CEO van e&, zegt het volgende: "Dit zijn spannende tijden voor ons en we zijn verheugd om samen te werken met de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, de laatste wedstrijd van het seizoen en een wereldberoemd motorsportevenement dat het beste van de wereldwijde sport en entertainment naar de VAE brengt. Onze meerjarige strategische samenwerking met zo'n mondiaal merk biedt ons meerdere mogelijkheden om niet alleen nieuwe relaties op te bouwen en klantervaringen te verbeteren, maar ook om onze merkpositionering te bestendigen als het wereldwijde technologie- en investeringsconglomeraat dat gemeenschappen digitaal ondersteunt."

"Op dit moment is het land een mondiale sportbestemming; gezien de faciliteiten van wereldklasse en het diverse landschap, zullen de VAE en het emiraat van Abu Dhabi prominenter aanwezig zijn op de wereldwijde sportkalender. We zijn er trots op om samen met andere gerenommeerde mondiale merken deel uit te maken van deze wereldwijde show, een door technologie aangedreven sport die aantrekkelijk is voor een breed en steeds groter wordend publiek dat resoneert met de waarden van e& en zijn ambities om zichzelf te ontwikkelen tot een wereldwijd technologie- en investeringsconglomeraat. Het evenement biedt ons de mogelijkheid om mogelijkheden te verkennen die de bezoekerservaring op de meest innovatieve manier kunnen verbeteren bij de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix."

Saif Al Noaimi, CEO van Abu Dhabi Motorsports Management, zegt: "We zijn trots en vereerd om e& aan te kondigen als de oprichter van de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Met de ogen van de wereld op Abu Dhabi gericht tijdens de Race Week biedt e& het merk een uitstekend platform om zijn wereldwijde transformatieverhaal te vertellen, terwijl het groeit en evolueert. De veertiende editie van de Abu Dhabi Grand Prix belooft een fantastisch evenement te worden, met een uitzonderlijke vraag naar kaartjes na het recordbrekende raceweekend van vorig jaar, en we kijken ernaar uit om duizenden wereldwijde F1®-fans op Yas Island te verwelkomen. We zullen opnieuw een aantal onvergetelijke herinneringen creëren voor bezoekers uit de hele wereld voor onze hoogste bezoekersaantallen ooit. We kijken ernaar uit dat e& ons op die reis komt vergezellen."

Het raceweekend van dit jaar vindt plaats van 17 tot en met 20 november in Yas Marina Circuit, met de finale van het 2022 F1®-seizoen na een actievolle vier dagen boordevol entertainment- en wedstrijdactie. Fans kunnen uitkijken naar de spanning van live actie op Yas Marina Circuit, de spannende avonturen van Yas Island en de iconische Yasalam concerten in Etihad Park na afloop van de race.

Met 's werelds grootste motorsportsterren die op zondag 20 november naar het iconische Yas Marina Circuit gaan, kunnen fans naar een ongelofelijk spektakel kijken als het F1®-seizoen later dit jaar in Abu Dhabi zijn apotheose beleeft.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899689/Hatem_Dowidar__and_Saif_Al_Noaimi.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899690/e_Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpg

SOURCE e&; Yas Marina Circuit