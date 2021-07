Earth Overshoot Day 2021: 29 juli

Overschrijding is de onderliggende oorzaak van de meeste milieuproblemen, van biodiversiteitsverlies tot klimaatverandering, wat leidt tot steeds wildere weerpatronen. De alsmaar groeiende menselijke consumptie, die de biosfeer gevaarlijk belast, is wellicht de op één na grootste uitdaging waarvoor de mensheid zich nu geplaatst ziet. De uitdaging van de overschrijding wordt slechts overtroffen door één andere: het risico daaropniet goed te reageren. Tragisch genoeg stellen de meeste steden, bedrijven en landen - waaronder Nederland - zich bloot aan dit risico.

De Voetafdrukrekeningen, die de Earth Overshoot Day bepalen, onthullen dat Nederland 6,2 keer meer van de natuur gebruikt dan de Nederlandse ecosystemen kunnen regenereren. Een onderdeel daarvan is de netto-invoer van voedsel: De Nederlandse voedselconsumptie overstijgt de regeneratieve capaciteit van de Nederlandse landbouw- en zeegebieden met meer dan 90%.

"Het is onduidelijk of Nederland zich adequaat zal voorbereiden op de klimaatverandering en grondstofbeperkingen", zegt Mathis Wackernagel, voorzitter van het Global Footprint Network. "Hoewel er goede inspanningen zijn in Nederland, zoals het stimuleren van energie-efficiëntie van huizen en de voorkeur voor fietsen, is het land nog ver verwijderd van planeet-positief te zijn."

Er bestaan echter actiegerichte manieren om #MoveTheDate van Earth Overshoot Day te bevorderen, niet alleen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden, maar ook om het eigen land, de eigen stad of het eigen bedrijf te beschermen. Energiesystemen kunnen koolstofvrij worden gemaakt. Hoe we Nederlander en de wereld op de lange termijn kunnen voeden, is veel minder duidelijk. Gezien dit gebrek aan kennis is Global Footprint Network verheugd om een vierjarige onderzoekssamenwerking aan te kondigen met de onderzoeksgroep Circulaire Voedselsystemen van de Wageningen Universiteit. Het doel van deze nieuwe samenwerking is om manieren te onderzoeken om de hele mensheid te voeden binnen het ecologische budget van onze planeet.

Voor meer details: www.overshootday.org/nederland

