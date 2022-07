EasyWay vestigt een nieuwe standaard voor hospitalityberichten

De revolutionaire op AI gebaseerde berichtenassistent van EasyWay, Magic Spell, helpt hotels om professioneler te communiceren, grammaticale fouten te elimineren en hun merk in elke taal beter tot zijn recht te laten komen

TEL AVIV, Israël , 30 juni 2022 /PRNewswire/ -- EasyWay, het ultieme platform voor gastervaringen voor hotels, heeft de lancering aangekondigd van Magic Spell. Deze ingebouwde schrijfassistent consolideert de positie van EasyWay als marktleider op het gebied van hospitalitytechnologie en helpt hotels om hun communicatie te standaardiseren en om een consistente gastervaring te creëren.

Magic Spell is een AI-gestuurde berichtenassistent in het EasyWay-platform. Als het personeel van het hotel realtime op de gasten reageert, ontvangen ze automatisch suggesties over grammatica en formuleren, om hen te helpen om professioneel en foutloos te schrijven. Het meertalige programma detecteert automatisch de taal van de schrijver en biedt een verscheidenheid aan antwoorden om betere klantrelaties op te bouwen.

Magic Spell, dat is ontwikkeld met een diepgaand inzicht in de inhoud van de hospitality en semantiek, maakt gebruik van geavanceerde AI om snelle antwoorden te genereren die geschikt zijn voor elke gastensituatie. EasyWay zorgt ervoor dat hotels realtime schrijfondersteuning hebben bij het sturen van berichten aan hun gasten en helpt om de communicatie als het gaat om hospitality te standaardiseren.

Door het automatisch detecteren van de betekenis, intentie en taal, kan de schrijfassistent informele of formele formuleringsopties voorstellen, evenals kortere of langere suggesties om hotels te helpen effectiever met hun gasten te communiceren. Het feit dat alle medewerkers met dezelfde stem spreken, zorgt voor een betere merkidentiteit en biedt gasten een overkoepelende, consistente ervaring. Het programma detecteert automatisch grammatica en spelfouten, waardoor het personeel snel en foutloos kan reageren.

Aangezien het EasyWay hotel messaging platform ook het gevoel van de gasten volgt met behulp van machine learning, kunnen hotels de perfecte antwoorden samenstellen met behulp van AI om eventuele problemen in realtime te beperken en positieve beoordelingen van klanten te verhogen.

"We zijn verheugd om een berichtenassistent te lanceren, die hotels in staat stelt om effectief te communiceren en met een consistente merkstem te spreken. Magic Spell is de eerste in zijn soort in en buiten de horeca", aldus Roy Friedman, CEO en medeoprichter van EasyWay.

"De realtime suggesties over formulering en grammatica helpen hotels om professioneler te schrijven, hun serviceniveau te standaardiseren, doordachter te reageren en foutloos te communiceren. Op die manier kunnen hotels hun gasten beter van dienst zijn en de reputatie van hun merk in elke taal bewaken."

Hotels kunnen hun niveau van gastvrijheid standaardiseren, wetend dat ze altijd kunnen vertrouwen op een AI-schrijfassistent. Het EasyWay-platform is naadloos verbonden met een berichten-apps als WhatsApp, SMS en WeChat. Hotels die meer willen weten over de werking van deze historische innovatie op het gebied van gastvrijheid, kunnen een demo aanvragen op easyway.ai.

Over EasyWay

EasyWay is een overkoepelend platform dat hotels in staat stelt om de ervaring van hun gasten op één plaats te personaliseren en te beheren.

Het in Tel Aviv gevestigde hoteltechnologieplatform maakt het mogelijk om de betrokkenheid van gasten via hun favoriete berichten-app te verhogen. Het EasyWay-platform maakt direct contact met gasten van WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger en meer, en biedt rechtstreekse tweerichtingsvertalingen in meer dan 100 talen.

EasyWay werd door HotelTechReport uitgeroepen tot Best Contactless incheckoplossing op HotelTechAwards 2022, was finalist van Best Guest Messaging-Software en Best Live Chat en Chatbot.

