ECOPRO BM krijgt van CAMX POWER een licentie voor het nieuwste GEMX®-platform van actief kathodemateriaal voor lithium-ionbatterijen.

LEXINGTON, Mass., 30 april 2024 /PRNewswire/ -- ECOPRO BM uit Korea en CAMX Power LLC (CAMX) uit Massachusetts kondigen aan dat ECOPRO BM een niet-exclusieve intellectuele eigendomslicentie heeft verkregen op het GEMX®-platform van CAMX van nikkelgebaseerde kobaltarme actieve materialen met hoge energie en hoog vermogen voor gebruik in lithium-ionbatterijen, vooral voor elektrische voertuigen (EV's).

Het GEMX®-platform is gebaseerd op fundamentele uitvindingen van CAMX waarvoor wereldwijd meer dan 30 patenten zijn verleend, onder meer in de VS, EU, Korea, Japan en China. De uitvindingen van GEMX, via moleculaire engineering, plaatsen kobalt, aluminium, enz. op de kritieke plaatsen van de kathodepartikels, wat resulteert in het gebruik van minder kobalt, maar met een grotere stabiliteit, hogere prestaties en lagere kosten voor alle soorten nikkelgebaseerde kathodematerialen, inclusief materialen met een hoog mangaangehalte. De afgeleide producten worden aangeduid als gNMC®, gNMCA®, gNCA® en gLNO®.

"Kathodematerialen zijn de sleutelelementen van lithium-ionbatterijen en de duurste component ervan. Slechts een handvol bedrijven over de hele wereld kan dit essentiële materiaal leveren en doet dat ook, met ECOPRO BM als een belangrijke speler. CAMX is bevoorrecht dat ECOPRO BM het GEMX platform heeft toegevoegd aan zijn portfolio van batterijtechnologieën," zegt Dr. Kenan Sahin, oprichter en voorzitter van CAMX.

"Nu ECOPRO BM zich bij Umicore, L&F, LGES, EV Metals en Samsung SDI voegt als licentiehouders van GEMX, wordt dit multi-product kathodeplatform nog belangrijker in kathodes. In plaats van zelf te proberen te produceren, kan CAMX, door middel van deze licentieovereenkomsten zijn uitvindingen snel en op grotere schaal op de markt brengen ten voordele van de maatschappij," vervolgt Sahin.

Over ECOPRO BM

ECOPRO BM Co, LTD (KRX : 247540) is een bedrijf van wereldklasse en een marktleider op het gebied van actief kathodemateriaal (CAM) met hoge capaciteit in binnen- en buitenland, gebaseerd op het succes van de ontwikkeling en massaproductie van CAM met hoog nikkelgehalte, voor het eerst in Korea. De belangrijkste producten zijn NCA en NCM met een hoog nikkelgehalte van meer dan 80%, en het is het enige bedrijf in Korea dat deze twee soorten CAM tegelijk produceert.

In de afgelopen jaren heeft ECOPRO BM zijn productportfolio uitgebreid met CAM voor het midden- en laaggeprijsde segment, zoals hoogspanningsmiddennikkel, kobaltarm NM, OLO, LFP en SIB om aan de uiteenlopende behoeften van de markt te voldoen. Het bedrijf heeft ook proactieve managementactiviteiten ondernomen om te anticiperen op de markt door de binnenlandse en internationale productiecapaciteit uit te breiden en de investeringskosten per eenheid te verlagen.

Naast CAM wil ECOPRO BM de massaproductie bevorderen en is het actief bezig actieve anodematerialen op basis van silicium en vaste elektrolyten te ontwikkelen, naast andere belangrijke onderdelen van batterijen.

Als zodanig streeft ECOPRO BM ernaar de hoogste kwaliteit batterijmaterialen aan zijn klanten te leveren door middel van voortdurende technologische innovatie en uitbreiding van de productiecapaciteit om gelijke tred te houden met de veranderende marktomstandigheden.

Ga voor meer informatie naar www.ecoprobm.com

Over CAMX Power

CAMX Power LLC, met het hoofdkantoor in de buurt van Boston, Massachusetts, is een van de grootste onafhankelijke producenten van lithium-ionbatterijen in de VS.

CAMX beheert een faciliteit voor de synthese van lithium-ion batterijmaterialen voor ontwikkelingsdoeleinden, gekoppeld aan een proeffabriek voor kathodeproductie om schaalbaarheid te demonstreren. CAMX beschikt verder over faciliteiten voor het maken van geavanceerde cellen voor ontwerpdoeleinden.

We laten technologieën in een vroeg stadium rijpen, zodat ze geen risico's meer met zich meebrengen, beschermd zijn tegen intellectuele eigendomsrechten en opgeschaald kunnen worden of klaar zijn voor opschaling. Vervolgens geven we ze in licentie aan grote productiepartners, met diepgaande technologieoverdracht, zodat zij deze technologieën kunnen uitbreiden, maken en verkopen en dus een grotere en snellere positieve impact kunnen hebben op de maatschappij en het milieu.

Het vlaggenschip is het GEMX Cathode Platform (GEMX-CP) dat alle nikkelgebaseerde kathodes verbetert en dus de emobility™ en eportability™ energieopslagaanbiedingen van de grote cel- en materiaalproducenten in belangrijke mate bevordert. In 2020 kreeg GEMX een licentie van Samsung SDI, dat het nu op grote schaal toepast. In 2022 nam LG Energy Solution (LGES), dat bijna een vierde van de wereldwijde celmarkt in handen heeft, een licentie op GEMX. In 2023 namen L&F uit Korea, een grote internationale producent en belangrijke leverancier aan LGES, Tesla en anderen, en Umicore, de marktleider en de JV-partner van VW's PowerCo, licenties voor de bijgewerkte GEMX-patentenportefeuille. Ga voor meer informatie naar: www.camxpower.com

