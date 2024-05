ECOPRO BM a obtenu une licence de CAMX POWER pour la dernière plateforme GEMX® de matériaux actifs de cathode pour les batteries lithium-ion

LEXINGTON, Massachusetts, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le coréen ECOPRO BM et CAMX Power LLC (CAMX), au Massachusetts, annoncent qu'ECOPRO BM a obtenu une licence de propriété intellectuelle non exclusive en vertu de la plateforme GEMX® de CAMX, qui comprend des matériaux cathodiques actifs à faible teneur en cobalt, haute énergie, haute puissance et à base de nickel destinés à être utilisés dans les batteries lithium-ion, notamment pour les véhicules électriques (VE).

La plateforme GEMX® est basée sur des inventions fondamentales de CAMX pour lesquelles plus de 30 brevets ont été accordés à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Corée, au Japon et en Chine. Les inventions de GEMX, par le biais de l'ingénierie moléculaire, placent le cobalt, l'aluminium, etc. aux endroits critiques des particules de la cathode, ce qui permet d'utiliser moins de cobalt, mais avec une plus grande stabilité, une meilleure performance et un coût plus faible pour toutes les classes de matériaux cathodiques à haute teneur en nickel et en manganèe. Ses produits dérivés ont été baptisés gNMC®, gNMCA®, gNCA® et gLNO®.

« Les matériaux cathodiques sont les principaux catalyseurs des batteries lithium-ion et leur composant le plus coûteux. Seule une poignée d'entreprises dans le monde ont la capacité de fournir ce matériau essentiel, et ECOPRO BM est en tête de liste. CAMX a le privilège qu'ECOPRO BM ait ajouté la plateforme GEMX à son portefeuille de choix en matière de technologie des batteries, a déclaré Kenan Sahin, fondateur et président de CAMX.

En rejoignant Umicore, L&F, LGES, EV Metals et Samsung SDI en tant que licenciés de GEMX, ECOPRO BM renforce l'importance de cette plateforme cathodique multi-produits pour les cathodes. Au lieu de se lancer dans la production nous-mêmes, CAMX, par de tels accords de licence, peut obtenir ses inventions rapidement et s'implanter plus largement sur le marché au bénéfice de la société. »

À propos d'ECOPRO BM

ECOPRO BM Co., LTD (KRX: 247540) est une entreprise de classe mondiale qui domine le marché des matériaux actifs pour cathodes à haute capacité (CAM) en Corée et à l'étranger, grâce à son succès dans le développement et la production en masse de CAM à haute teneur en nickel pour la première fois en Corée. Ses principaux produits sont le NCA à haute teneur en nickel et le NCM avec une teneur en nickel supérieure à 80 %. Il s'agit de la seule entreprise coréenne à produire simultanément ces deux types de CAM.

Ces dernières années, ECOPRO BM a élargi son portefeuille de produits pour y inclure des CAM de prix moyen à bas, tels que le nickel moyen à haute tension, le NM sans cuivre, l'OLO, le LFP et le SIB, afin de répondre aux divers besoins du marché. L'entreprise a également pris des mesures de gestion proactives pour anticiper le marché en augmentant la capacité de production nationale et internationale et en réduisant les coûts d'investissement par unité.

En plus du CAM, ECOPRO BM développe activement des matériaux actifs d'anode à base de silicium et des électrolytes solides, qui sont d'autres composants majeurs des batteries, en vue d'une production de masse.

ECOPRO BM s'efforce donc de fournir à ses clients des matériaux de batterie de la plus haute qualité grâce à une innovation technologique continue et à l'expansion de sa capacité de production pour s'adapter à l'évolution du marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ecoprobm.com

À propos de CAMX Power

CAMX Power LLC, dont le siège est situé près de Boston, dans le Massachusetts, est l'une des plus grandes entités indépendantes de conception et de fabrication de batteries lithium-ion aux États-Unis.

CAMX exploite une installation de synthèse de matériaux pour batteries lithium-ion axée sur le développement, une usine pilote de production de cathodes destinée aux démonstrations d'évolutivité et des installations de fabrication de cellules avancées destinées à la conception.

Nous faisons mûrir des technologies précoces pour qu'elles soient sans risque, protégées par la propriété intellectuelle et mises à l'échelle ou prêtes à être mises à l'échelle ; puis nous les concédons sous licence, avec un transfert de technologie approfondi, à de grands partenaires fabricants pour qu'ils les étendent, les fabriquent et les vendent, obtenant ainsi un impact plus important et plus rapide pour l'amélioration de la société et de l'environnement.

Son offre phare est la plateforme de cathode GEMX (GEMX-CP) qui améliore toutes les cathodes à base de nickel, améliorant ainsi considérablement les offres de stockage d'énergie emobility™ et eportability™ des principaux fabricants de cellules et de matériaux. En 2020, GEMX a été licencié par Samsung SDI qui le pratique maintenant largement. En 2022, LG Energy Solution (LGES), détenant près d'un quart du marché mondial des éléments de batterie, a acquis une licence GEMX. En 2023, le coréen L&F, grand producteur international et fournisseur clé de LGES, Tesla et d'autres, et Umicore, leader du marché et partenaire JV de VW's PowerCo, se sont procuré des licences pour le nouveau portefeuille de brevets GEMX. Pour en savoir plus, consultez le site : www.camxpower.com

Renseignements pour les médias

ECOPRO BM Co., Ltd.

[email protected]

+82 43 240 7700

CAMX Power

Terry Lundstrom

[email protected]

+1 978 484 5000

