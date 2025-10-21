Ecuador zegt klaar te zijn om tegen de Fusarium-plaag op te treden en de bananenexport gaande te houden

GUAYAQUIL, Ecuador, 21 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fusarium TR4, momenteel de meest gevreesde plaag voor bananenplantages die al grote schade in Latijns-Amerikaanse landen als Colombia, Venezuela en Peru heeft aangericht, bedreigt nu ook Ecuador, de grootste bananenexporteur ter wereld. Het land heeft jarenlang protocollen opgesteld om een eventuele uitbraak van de schimmel in te dammen en aan meer dan 70 landen over de hele wereld bananen te blijven leveren.

Sinds Fusarium zes jaar geleden voor het eerst in Latijns-Amerika werd bevestigd, is Ecuador er tot nu toe in geslaagd om deze ziekteverwekker buiten zijn grenzen te houden. Alle inperkingsprotocollen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, werden nu echter in werking gesteld wegens een recent verdacht geval op een landbouwbedrijf van zeven hectare in Santa Rosa, vlakbij de grens met Peru.

Het geval, dat nog steeds op bevestiging wacht, heeft geleid tot onmiddellijke inperkingsmaatregelen en werd een van de belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens Banana Time 2025, waar experts uit landen als Brazilië, Colombia, Venezuela en Peru bijeenkwamen in Guayaquil, Ecuador, om hun ervaringen en de recente wetenschappelijke vooruitgang in het neutraliseren van TR4 te delen.

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de AEBE (Association of Ecuadorian Banana Exporters), de belangrijkste exportorganisatie van het land, sprak Danilo Palacios, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zijn vertrouwen uit in het vermogen van de sector om het hoofd te bieden aan grote bedreigingen, waarbij hij wees op succesvolle voorbeelden zoals de bestrijding van de zwarte sigatoka.

"Dit alarm in Santa Rosa heeft het inperkingsplan geactiveerd," aldus Gustavo Cepeda, ondersecretaris voor Strategische Landbouwketens van het Ministerie van Landbouw, die eraan toevoegde dat er een trainingsplan voor producenten wordt ontwikkeld.

"Alle inspanningen die we doen op gebied van financiering, kredieten of de levering van kits zullen niet volstaan als er geen gedeelde verantwoordelijkheid is van elke producent en elke actor in de keten," zei hij, terwijl hij de activering aankondigde van een interinstitutioneel comité dat alle belanghebbenden in de waardeketen samenbrengt om gezamenlijke verbintenissen en responsacties te coördineren.

Voorbeelden waar Ecuador naar kijkt, zijn landen als Colombia, Australië en de Filippijnen, die er al in geslaagd zijn om de verspreiding van de schimmel onder controle te krijgen. Deskundigen zijn het erover eens dat training in bioveiligheidsmaatregelen, wetenschappelijk onderzoek en samenwerking tussen de publieke sector, handelsverenigingen en de academische wereld de sleutel zijn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800308/AEBE.jpg