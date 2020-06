Edward Asscher benoemd tot President van de World Diamond Council

Asscher beindigde eerder dit voorjaar zijn rol als directeur van Royal Asscher Diamonds , waarmee hij een carrière van een halve eeuw in het familiebedrijf afsloot. Nu treedt Asscher voor twee jaar aan om de meest politieke organisatie in de diamantindustrie en -handel te leiden.

AMSTERDAM, 29 juni 2020 /PRNewswire/ -- Eén van Nederland's meest herkenbare diamantairs, Edward Asscher, is eerder deze maand voor de tweede maal aangetreden als president van de World Diamond Council (WDC). Hij vervulde deze rol eerder van 2014 tot 2016. De WDC werd 20 jaar geleden opgericht om de verspreiding van ruwe conflictdiamanten in de diamant- en juwelenindustrie en -handel te bestrijden.

Als WDC president zal Asscher in de komende jaren zijn handen vol hebben om te proberen het mandaat van het Kimberley Process Certification System (KPCS) te versterken en uit te breiden. Asscher is de enige Nederlander die gedurende decennia vele hoge functies in de internationale diamantsector heeft vervuld.

"Het tijdperk van bloeddiamanten – de handel in ruwe diamanten die in Afrikaanse landen door rebellen gebruikt werden voor de financiering van geweldadige, conflicten – is gelukkig al lang voorbij,' merkt Asscher op. "In het jaar 2000 werd zo'n vier procent van de diamantproductie als conflictdiamant bestempeld. Nu is dat zo'n twee promille! Dat is heel weinig, maar het werk om de integriteit van de gehele leveringsketen van diamant, van mijn tot consument, te garanderen is nooit klaar!"

Zo'n 95 procent van de jaarlijkse ruwe diamantproductie wordt door een dozijn geïndustrialiseerde diamantbedrijven ontgonnen. "Deze bedrijven houden zich niet alleen nauwgezet aan de voorschriften van de KPCS en de WDC, zij dragen ook daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van de gebieden en gemeenschappen waarin zij werken," vervolgt Asscher.

In de alluviale diamantvelden in centraal en zuidelijk Afrika graven dagloners het oppervlak van uitgestrekte stukken savanne af om ruwe diamant te zoeken. "Tijdens de laatste vergadering van de Kimberley Proces, afgelopen November, heeft de WDC er voortdurend op aangedrongen om de werkomstandigheden van de alluviale delvers op sociaal en milieu gebied te verbeteren, en dit onderdeel van het mandaat van het Kimberley Proces te maken," zegt Asscher.

Voor Asscher is het WDC presidentschap een passende afsluiting van een lange loopbaan. "Maatschappelijk, verantwoord ondernemen is de kern van ons familiebedrijf. Ik word gedragen door de reputatie en ervaring van vijf generaties Asschers, en vooruitgestuwd door de zesde generatie die nu aan het roer staat!"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1197580/Edward_Asscher_Donald_Woodrow.jpg

