EEN SOLIDAIRE ROZE SKI - SKISET en EDL SKI komen in actie!

PARIJS, 13 oktober 2023 /PRNewswire/ -- SKISET, wereldwijd de nummer 1 van skiverhuur, en EDL, een jong merk van ambachtelijk vervaardigde premium ski's, lanceren een solidaire ski in een beperkte oplage ten gunste van de Franse Liga tegen borstkanker. Deze voor Roze Oktober gelanceerde unieke ski zal de hele winter exclusief verkocht en verhuurd worden in de winkels van de partners van het SKISET-netwerk. De opbrengsten van de verkoop zullen geschonken worden aan het Instituut Gustave Roussy, het grootste onderzoekscentrum tegen kanker in Europa. Voor ieder verkocht paar ski's zal € 200 geschonken worden voor het onderzoek tegen borstkanker.

Beperkte oplage van 180 exemplaren voor Frankrijk en 20 voor Zwitserland.

De sportievelingen moeten zich vooral niet van de wijs laten brengen door het vrouwelijke design: deze roze ski heeft de constructie van de EDL Cobalt, een van de populairste modellen van de EDL SKI collectie. Een dynamische, felle en speelse ski. Uitsluitend bedoeld om plezier te beleven!

Wist u dat?

Skiset was ook partner van Odyssea 2023 in La Plagne, een solidair evenement met een trail op sneeuw ten gunste van het onderzoek naar borstkanker en het Instituut Gustave Roussy.

SKISET is een Frans bedrijf dat 670 winkels in skioorden in heel Europa heeft, waaronder 370 in Frankrijk. Door ski's te huren - een goedkope oplossing - kunnen de wintersporters ieder jaar gebruik maken van de meest recente modellen die door vakbekwame professionals onderhouden en afgesteld worden.

Door zijn materiaal te huren vermindert men bovendien de milieu-impact van een paar ski's: teruggebracht op het aantal dagen van gebruik is de impact van gehuurd skimateriaal 15 keer lager dan van materiaal dat men aanschaft. Alle Skiset winkels dragen een eco-bijdrage af bij de aankoop van materiaal dat bestemd is voor de verhuur om de recycling van het materiaal te financieren en zij nemen deel aan de recycling van de ski's in het kader van de bredere aansprakelijkheid van de producenten.

Informatie en reserveringen op skiset.nl

"Solidariteit is een van de waarden die wij delen met de bergbewoners. Als bergprofessionals en wereldwijd marktleider in ski- en snowboardverhuur dragen de SKISET-winkels hun steentje bij aan de solidariteit rondom de strijd tegen borstkanker. Deze samenwerking tussen SKISET en de skifabrikant EDL SKI voor Roze Oktober sluit aan op de steun die wij al aan dit goede doel gaven via Odyssea in La Plagne. »

EDL SKI is een nieuw Zwitsers merk voor skiërs dat ambachtelijk vakmanschap combineert met de liefde voor de bergen, door premium producten te bieden die uitsluitend bedoeld zijn om met plezier te skiën. De edelweiss, de bloem die symbool staat voor de Alpen, vormt de basis van de naam van het merk: EDL Weiss, Black, Cobalt, Red, Blue, Topaze... Op de EDL ski's zijn de Alpen getekend zoals deze te zien zijn vanaf Villars - Les Diablerets – onze geliefde thuisplaats. Zij symboliseren de roots van het merk: de Alpen. De EDL ski's worden bedacht, ontworpen en ontwikkeld in Nyon en in Villars-sur-Ollon in Zwitserland. Ze worden op ambachtelijke wijze vervaardigd in Italië, op enkele kilometers van de Zwitserse grens, met inachtneming van de tradities van perfect uitgevoerd werk en de liefde voor het skiën.

Edlski.com

