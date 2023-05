Een sterke strategische partner: Apply Digital wint prijzen voor handel, loyaliteit en inhoud

VANCOUVER, BC, 8 mei 2023 /PRNewswire/ -- Apply Digital, een wereldwijd innovatiebedrijf gericht op producten, platforms en handel, werd bekroond met commercetools' UKI Services Partner of the Year 2022, Talon.One's inaugurele Breakthrough Partner of the Year 2023 en Contentfuls 2023 North America Solution Partner of the Year.

Als pleitbezorger voor samenstelbare technologieën — en een standvastige partner — transformeert Apply Digital wat mogelijk is voor klanten die aan digitale veranderingstrajecten beginnen die resulteren in boeiende ervaringen voor hun klanten.

Apply Digital logo

"Bij Apply Digital breiden we onze diensten altijd uit om meer voor onze klanten te verwezenlijken - erkenning door commercetools, Talon.One en Contentful is daar een bewijs van", aldus Gautam Lohia, CEO van Apply Digital. "Samen met onze partners streven we ernaar om uitstekende digitale ervaringen te creëren voor handelsbedrijven."

commercetools biedt een schaalbaar MACH-platform dat winkeliers in staat stelt om klantervaringen op te bouwen die passen bij hun zakelijke behoeften. "Ik ben verheugd om Apply Digital uit te roepen als commercetools' UKI Services Partner of the Year 2022", zegt Blaine Trainor, VP President van Global Partnerships and Alliances bij commercetools. "Door de inspanningen van Apply Digital om echt klantsucces te genereren, was het een logische keuze om hen te belonen."

Talon.One stelt retailbedrijven in staat loyaliteits- en promotiestrategieën te ontwikkelen, met aanpasbare beloningen en effectieve aanbiedingen die groei stimuleren en klantenbinding stimuleren. "We hebben de prijs 'Breakthrough Partner of the Year' gecreëerd om de impact van Apply Digital te erkennen. We zagen hen als een uiterst belangrijke, nieuwe strategische partner voor ons", aldus Thorunn Devoy, Global Head of Partners bij Talon.One. "We zijn enthousiast om te zien waar deze relatie ons brengt en wat we samen nog meer zullen bereiken."

Het Contentful® Composable Content Platform brengt de bouwstenen van content samen, zodat teams eenmalig kunnen creëren en hergebruiken voor elke digitale ervaring, om sneller te bouwen en op schaal te leveren. "Apply Digital is een echte strategische partner voor Contentful door hun inzet voor het leveren van grote waarde en succesvolle klantimplementaties", zegt Patrick Finn, VP of Channels & Alliances bij Contentful. "Door deze factoren, evenals hun indrukwekkende groei, krijgt Apply Digital onze prijs van 2023 North America Solution Partner of the Year."

Dankzij deze drie platforms in combinatie stellen kunnen we samenstelbare tech-stacks samenstellen die verbeterde klantervaringen mogelijk maken voor bedrijven die die relaties willen versterken.

Apply Digital is vereerd met het ontvangen van deze onderscheidingen en kijkt ernaar uit om deze partnerschappen te versterken, zodat we onze klanten in staat kunnen stellen te groeien en te schalen.

Over Apply Digital

Apply Digital is een product-, platform- en handelsbedrijf dat innovatieve digitale oplossingen bouwt om hun klanten te helpen een concurrentievoordeel te behalen. Het bedrijf hanteert een mensgeoriënteerde ontwerpbenadering en maakt gebruik van moderne op MACH gebaseerde samenstelbare technologieën voor een reeks klanten, waaronder Moderna, The Very Group, Coca-Cola Embonor, Games Workshop, Tigo en Kraft Heinz.

Apply Digital heeft bewezen succes te hebben in vele sectoren, waaronder entertainment, gezondheidszorg, detailhandel en CPG — en heeft internationale erkenning gekregen voor zijn werk. Het bedrijf nam in juli 2022 Reign over, een bedrijf voor digitale transformatie, evenals E2X, een bureau voor handelsstrategie en -ontwikkeling, in oktober 2022. Apply Digital is een van de snelstgroeiende moderne technologiedienstverleners ter wereld. Kom meer te weten op www.applydigital.com .

