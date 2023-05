Un sólido socio estratégico: Apply Digital obtiene reconocimientos por comercio, lealtad y contenido

VANCOUVER, Columbia Británica, 8 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Apply Digital, una empresa global de innovación que se enfoca en productos, plataformas y comercio, fue reconocida por commercetools como Socio de Servicios en Reino Unido e Irlanda (UKI Services Partner) para el año 2022, por Talon.One como el Socio Innovador (Breakthrough Partner)inaugural para el año 2023 y por Contentful como Socio de Soluciones del Año en América del Norte (North America Solution Partner of the Year) para el año 2023.

Como empresa defensora de las tecnologías componibles, además de ser un socio incondicional, Apply Digital está transformando el alcance de lo que es posible para sus clientes directos que se embarcan en procesos de cambio digital, algo que da como resultado experiencias atractivas para los clientes finales de aquellos.

"En Apply Digital, siempre estamos ampliando nuestros servicios para lograr más para nuestros clientes, y el reconocimiento que hemos recibido de commercetools, Talon.One, y Contentful da testimonio de ello", afirmó Gautam Lohia, director ejecutivo de Apply Digital. "Junto con nuestros socios, nos esforzamos por crear excelentes experiencias digitales para las empresas dedicadas al comercio".

commercetools ofrece una plataforma MACH escalable que empodera a los comerciantes minoristas para que desarrollen experiencias destinadas a clientes finales que se adapten a sus necesidades comerciales. "Estoy encantado de anunciar que Apply Digital ha sido galardonado como UKI Services Partner de commercetools para el año 2022", afirmó Blaine Trainor, vicepresidente de Global Partnerships and Alliances de commercetools. "Fue tanto el esfuerzo de Apply Digital para generar éxitos verdaderos entre los clientes finales que otorgarle este reconocimiento resultó la opción natural".

Talon.One permite a las empresas minoristas desarrollar estrategias de lealtad y promocionales, con recompensas personalizables y ofertas efectivas que impulsan el crecimiento e incrementan la retención de clientes finales. "Creamos el reconocimiento Breakthrough Partner of the Year para reconocer el impacto de Apply Digital. Los hemos visto como un nuevo socio estratégico de nivel superior", afirmó Thorunn Devoy, Global Head of Partners en Talon.One. "Tenemos una gran expectativa por ver hacia dónde nos lleva esta relación y qué más lograremos juntos".

La plataforma de contenido componible Contentful® reúne bloques básicos de contenido para que los equipos puedan trabajar solo una vez en las creaciones y reutilizarlas para cualquier experiencia digital, a fin de construir más rápido y hacer entregas a escala. "Apply Digital ha sido un verdadero socio estratégico para Contentful, a través de su compromiso de ofrecer un óptimo valor e implementaciones exitosas para los clientes finales", afirmó Patrick Finn, vicepresidente de Channels & Alliances en Contentful. "Estos factores, junto con su impresionante crecimiento, hacen que otorguemos a Apply Digital nuestro reconocimiento como North America Solution Partner of the Year para el año 2023".

Combinadas, estas tres plataformas nos permiten ensamblar pilas tecnológicas compuestas, que permiten experiencias mejoradas con los clientes finales para aquellas empresas que buscan fortalecer esas relaciones.

Apply Digital tiene el honor de recibir estos premios y espera fortalecer estas asociaciones para que nuestros clientes directos puedan crecer y escalar.

Acerca de Apply Digital

Apply Digital es una empresa de productos, plataformas y comercio que desarrolla soluciones digitales innovadoras para ayudar a sus clientes directos a obtener una ventaja competitiva. La empresa tiene un enfoque de diseño centrado en el ser humano y saca provecho de las tecnologías componibles modernas basadas en MACH para una lista de sus clientes directos, entre los que se incluyen Moderna, The Very Group, Coca-Cola Embonor, Games Workshop, Tigo y Kraft Heinz.

Apply Digital ha demostrado tener éxito en muchos sectores, como el entretenimiento, la atención médica, el comercio minorista y los bienes de consumo empaquetados, y ha recibido reconocimiento internacional por su trabajo. La empresa adquirió Reign, una empresa de transformación digital, en julio de 2022, y E2X, una agencia de estrategia y desarrollo comercial, en octubre de 2022. Apply Digital es una de las empresas de servicios tecnológicos modernos de más rápido crecimiento en el mundo. Obtenga más información en www.applydigital.com.

Contacto: Vaibhav Lohia, Head of Marketing de Apply Digital, [email protected]

