Effectory versterkt Raad van Commissarissen

AMSTERDAM, 18 januari 2021 /PRNewswire/ -- Effectory, Europees marktleider in 'Employee Listening', is verheugd te kunnen aankondigen dat twee externe leden, Idgar van Kippersluis en Quintin Schevernels, tot de Raad van Commissarissen zullen toetreden.

Idgar en Quintin versterken de Raad van Commissarissen, die tot nu toe werd gevormd door de oprichters van Effectory, Arne Barends en Guido Heezen. Medewerkers en directie van Effectory kijken ernaar uit Idgar en Quintin te verwelkomen. Met hun schat aan ervaring wordt de snelle groei van Effectory in Europa verder gestimuleerd.

Idgar (1972) is een Distinguished Fellow bij Insead en runt The Fairness Factory, die eerlijkheid en rechtvaardigheid in de maatschappij bevordert. Hij is oprichter en senior adviseur bij Standard Investment, een hands-on private-equityfirma. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in consultancy (McKinsey en Bain & Company). Voor zijn volledige cv zie: https://www.linkedin.com/in/idgar-van-kippersluis-807120/.

Quintin (1971) is CEO van Funda en lid van de Raad van Commissarissen van Infotheek. Hij is gespecialiseerd in groei en innovatie en is welbekend in de Nederlandse tech start-up en scale-up scene. Hierbinnen is hij ook betrokken bij verschillende scale-ups, zowel als investeerder als adviseur. Voor zijn volledige cv zie: https://www.linkedin.com/in/quintinschevernels/.

Over Effectory

Effectory helpt organisaties hun strategische doelen te bereiken, geholpen door de feedback van hun eigen medewerkers. Met 25 jaar ervaring en vanuit kantoren in Amsterdam, Kaapstad, Malmö en München bedient Effectory Europese multinationals als Bosch, BSH, Syngenta, Fazer, Jumbo en Rituals. Klanten maken gebruik van de meest moderne, gebruiksvriendelijke feedback-tooling, gecombineerd met gedegen hulp en advisering. Het end-to-end platform is beschikbaar in 35 talen. Als Europees koploper op het gebied van databeveiliging is Effectory AVG en DSVGO compliant en ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Momenteel werken de 200+ specialisten van Effectory samen met meer dan 1.200 organisaties in 110 landen over de gehele wereld.

