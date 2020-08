EG Group brengt Reflexis-oplossingen naar meer dan 1000 werknemers in Australië

De aanname van de Real-Time Task Manager, Q-Walk en Mobility oplossingen van Reflexis zal leiden tot de vereenvoudiging van winkelactiviteiten.

DEDHAM, Massachusetts en LONDEN, 13 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Reflexis Systems, de toonaangevende leverancier van intelligente oplossingen voor personeelsbeheer en -uitvoering voor bedrijven op meerdere locaties in de kleinhandels-, voedingsmiddelen-, horeca- en banksectoren, heeft aangekondigd dat EG Group, een van de snelst groeiende brandstof- en kleinhandelsbedrijven, Real-Time Task Manager en Q-Walk van Reflexis heeft geïmplementeerd op 540 Australische locaties voor meer dan 1.200 werknemers om de communicatie te vereenvoudigen en de uitvoering van taken te verbeteren.

EG Group werkt samen met Reflexis om consistent op goede praktijken gebaseerd taakbeheer en -uitvoering aan te sturen en voor een naadloze klantervaring te zorgen. Real-Time Task Manager van Reflexis ondersteunt meer zichtbaarheid en gestroomlijnd werken, zodat winkelcollega's voor beheer bij uitzondering kunnen zorgen in functie van op inlichtingen gebaseerde waarschuwingen. Q-Walk garandeert snellere en nauwkeurigere naleving die de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en auditprocessen op alle locaties versterkt.

"Wij zijn verheugd om samen te werken met een nieuwe klant in de kleinhandelssector in Australië," aldus OP Choudhary, algemeen directeur EMEA bij Reflexis. "Wij kijken ernaar uit om EG Group te ondersteunen met zijn voortdurende uitbreiding en groeiende winstgevendheid van zijn niet aan brandstof gerelateerde activiteiten door een grotere efficiëntie binnen zijn winkelactiviteiten mogelijk te maken."

"Wij kijken ernaar uit om onze Reflexis-diensten en -producten verder uit te breiden en hun effectieve planningsoplossingen te benutten", aldus Mohsin Issa, oprichter en mededirecteur van EG Group. "Als toonaangevende exploitant van een kleinhandelsnetwerk van circa 6.250 vestigingen op 10 internationale markten met meer dan 55.000 werknemers, is het van het grootste belang dat wij onze teams in staat stellen de arbeidsmodellen beter te beheren en effectiever te analyseren. Ons doel is de arbeidskosten te optimaliseren, de servicesnelheid te vergroten en uiteindelijk de klanttevredenheid te verhogen. Ik ben ervan overtuigd dat onze teams de oplossingen van Reflexis waarin we investeren zullen waarderen."

Over Reflexis Systems, Inc.

Reflexis Systems is de toonaangevende leverancier van intelligente oplossingen voor personeelsbeheer, -uitvoering en -communicatie voor bedrijven op meerdere locaties in de kleinhandels-, voedingsmiddelen-, horeca- en banksectoren.

Het intelligente werkplatform ONE™ van Reflexis wordt door onze klanten over de hele wereld gebruikt om de uitvoering te vereenvoudigen, de communicatie te verbeteren en arbeidsbeslissingen te optimaliseren. Op dit moment maken meer dan 275 leiders in de kleinhandels-, voedingsmiddelen-, horeca- en banksectoren gebruik van ONE™ van Reflexis om meetbare verbeteringen te bewerkstelligen in klantbetrokkenheid en productiviteit en retentie van werknemers.

Reflexis Systems is een privéonderneming gevestigd in Dedham, Massachusetts en heeft kantoren in Atlanta, Columbus, Londen, Düsseldorf en Pune (India), met bijkomende verkoopaanwezigheid in Europa en Latijns-Amerika. Voor meer informatie kunt u terecht op www.Reflexisinc.com.

Volg Reflexis op: LinkedIn | Blog | Twitter | YouTube

Gerelateerde links

http://www.reflexisinc.com



SOURCE Reflexis Systems, Inc.