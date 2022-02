Eindelijk: Gustavo Gusto nu ook in Nederland / Het snelst groeiende foodmerk van Europa en Flink laten iedereen thuis genieten van luxe diepvriespizza's

GERETSRIED, Duitsland, 17 februari 2022 /PRNewswire/ -- Een diepvriespizza die net zo lekker is als een pizza uit een goed Italiaans restaurant. Dat zijn de diepvriespizza's van Gustavo Gusto, die nu ook in Nederland verkrijgbaar zijn. De Duitse onderneming zorgt voor een revolutie op het gebied van luxe diepvriespizza's en is hiervoor meerdere malen bekroond. Gustavo Gusto is al verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en nu dus ook in Nederland.

Vanaf nu kunnen pizzaliefhebbers in Nederland deze luxe pizza's exclusief bestellen bij de snelle boodschappen bezorgservice Flink. In eerste instantie zijn de soorten Margherita ('Van mozzarella hebben wij wel kaas gegeten'), Salame ('De salami is van het rund. De rest is van ons') en Quattro Formaggio ('Say Cheese') verkrijgbaar. "We zijn blij dat we onze luxe diepvriespizza's in samenwerking met Flink kunnen aanbieden aan consumenten in Nederland", zegt Christoph Schramm, oprichter en CEO van Gustavo Gusto.

We zijn erg blij om de heerlijke pizza's van Gustavo Gusto aan ons assortiment toe te voegen. We denken dat onze klanten zullen genieten van een houtoven optie van hoogwaardige kwaliteit in de selectie diepvriespizza's van Flink." - Benjamin Zagel, Managing Director Flink Nederland.

De opvallende dozen van de Gustavo Gusto-diepvriespizza's met zijn kenmerkende humoristische slogans zijn volledig afgestemd op de Nederlandse markt. "Gustavo Gusto spreekt nu dus ook Nederlands", lacht Christoph Schramm. "Ik hoop dat we nu heel vaak te horen krijgen: deze pizza is heerlijk".

Met een doorsnee van ongeveer 30 cm is de luxe diepvriespizza van Gustavo Gusto (www.gustavogusto.com) van hetzelfde formaat als een originele Italiaanse restaurantpizza. De tomatensaus wordt dagelijks vers en volgens ons eigen recept gemaakt. Elke pizzabodem wordt voorzichtig met de hand gedraaid en belegd met fijne lactosevrije mozzarella en ingrediënten van hoge kwaliteit. Er worden geen kunstmatige rijsmiddelen, kunstmatige smaakstoffen of smaakversterkers gebruikt.

Over Flink

Flink is een snelle boodschappen bezorgservice die ervoor zorgt dat jij weer wat meer tijd overhoudt. Consumenten kunnen via de Flink-app boodschappen bestellen, waarna deze binnen een aantal minuten worden bezorgd met e-bikes. Flink biedt een uitgebreid assortiment topmerken en verse producten aan. Momenteel is Flink een van de snelst groeiende ondernemingen in Europa. Ga voor meer informatie naar goflink.com.

Over Gustavo Gusto

Gustavo Gusto is een merk van Franco Fresco GmbH & Co.KG dat een revolutie teweeg wil brengen op het gebied van diepvriespizza's. Ze zijn zo lekker, dat ze niet meer te onderscheiden zijn van de verse pizza's van een echte pizzeria. De pizza's worden dan ook zo authentiek mogelijk bereid: volgens Italiaans recept, met de fijnste lactosevrije mozzarella en hoogwaardige (en zo mogelijk regionale) ingrediënten. De luxe diepvriespizza's zijn verkrijgbaar in supermarkten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en zijn daarnaast online en via snelle bezorgdiensten te bestellen. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder Bestseller 2021, de Innovation Award 2022 als het snelst groeiende foodmerk in Europa en Top Marke 2021. Sinds medio 2021 verkoopt Franco Fresco ook consumptie-ijs onder de merknaam Gustavo Gusto. Sinds februari 2022 zijn de pizza's van Gustavo Gusto ook in Nederland verkrijgbaar.

