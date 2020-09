Emakina Group halfjaarresultaten 2020: Bedrijfsopbrengsten en marge stijgen door internationale activiteit, Impact COVID-19 onder controle

BRUSSEL, 25 september 2020 /PRNewswire/ -- Bevoorrechte en gereglementeerde informatie. Samenvatting in vrije vertaling van het officieel Franstalig persbericht

H1 geconsolideerde bedrijfsopbrengsten: +3%

48.769.421 EUR tegenover 47.425.059 EUR in 2019

(identiek bij constante perimeter)

H1 EBITDA: +27%

3.502.205 EUR tegenover 2.750.789 EUR in 2019

(% totale bedrijfsopbrengsten: van 5,8% naar 7,2%)

H1 resultaat voor belastingen: -10,5%

455.285 EUR tegenover 508.782 EUR in 2019.

De internationale expansie van Emakina Group (ALEMK) kwam in 2020 in hogere versnelling. De buitenlandse inkomsten vertegenwoordigen nu 66% van het halfjaarlijkse geconsolideerde bedrijfsresultaat. Die tendens wordt gedragen door goede zakelijke resultaten in Centraal-Europa, Azië en Nederland, meer bepaald op het vlak van e-commerce. Emakina is nu actief in 16 landen en 3 continenten en investeert verder in de integratie en synergieën binnen zijn netwerk.

Door de COVID-19-pandemie heeft de groep de ontwikkeling van zijn e-commerce-diensten versneld: het bouwde een reeks online verkoopplatformen die de klanten toelieten om hun activiteiten met succes verder te zetten.

In 2019 kozen een reeks nieuwe klanten een agentschap van de groep als partner.

Enkele voorbeelden: Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Constellium, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Rotra, Swedish Pension Office, Tory Burch, Union Mart, Visit Qatar, Yves Saint Laurent en Walibi.

Het management blijft bij zijn verwachting dat de impact op de geconsolideerde jaarinkomsten in 2020 tot één cijfer beperkt blijft in vergelijking met 2019, rekening houdend met de werkomvang van de lopende projecten en de commerciële indicatoren. Bovendien hebben de videoconferentie- en online samenwerkingstools gezorgd voor efficiëntie en kwalitatief hoogwaardige productie, ondanks de inperkingsmaatregelen.

---

Emakina Group (ALEMK) is een toonaangevend, onafhankelijk digitaal bureau-netwerk met wereldwijd bereik.

In 16 landen werken meer dan 1.000 technologie- en marketingdeskundigen aan de groei en merkwaarde van zijn nationale en internationale klanten. Op basis van degelijk research en ervaring ontwikkelt Emakina scherpe klantinzichten en doeltreffende strategieën, campagnes, websites, applicaties en e-commerce-toepassingen.

Emakina Group realiseerde in 2019 een omzet van 96,6 miljoen EUR en staat genoteerd op Euronext Growth Brussel (ISIN: BE0003843605). www.emakina.group

Naar het officiële officiële persbericht en het halfjaarverslag

Contact:

Frédéric Desonnay

CFO Emakina Group

[email protected]

+3224004000

SOURCE Emakina Group