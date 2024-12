Enstall kondigt leiderschapsopvolging aan

AMSTERDAM en GREENWICH, Conn., 16 december 2024 /PRNewswire/ -- Enstall, de toonaangevende wereldleider op het gebied van montagesystemen voor zonnepanelen en digitale tools voor solar professionals, heeft vandaag een wijziging in management bekendgemaakt.

Mehran Sedigh is the CEO of Enstall, the trusted leader in photovoltaic (“PV”) mounting solutions and digital services for the solar sector Stijn Vos is the Chairman of the Supervisory Board of Enstall, trusted leader in photovoltaic (“PV”) mounting solutions and digital services for the solar sector.

CEO Stijn Vos zal met ingang van maart 2025 worden benoemd tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en Mehran Sedigh zal worden aangesteld als CEO. Huidige Voorzitter Jules Kortenhorst zal als lid van de RvC aanblijven. Deze wijziging in het management van Enstall vindt plaats ten tijde van een sterk groeitraject en de recent aangekondigde overeenkomst om Schletter Group over te nemen.

Vos zal tot maart 2025 als CEO aanblijven om een goede overgang van management te garanderen.

Sinds 2018 is Sedigh werkzaam bij Enphase, momenteel in de functie van Senior Vice President of Sales for the Americas and Emerging Markets en daarvoor als General Manager of Storage Business Unit. Met meer dan 30 jaar ervaring in technologieontwikkeling, business development, sales en marketing, operatie en productie, brengt Sedigh uitgebreide expertise in de solar industrie en grondige kennis van productontwikkeling voor installateurs mee.

Stijn Vos, CEO: "Na bijna tien jaar leiding te hebben gegeven aan Enstall en de transformatie tot een wereldleider in montagesystemen voor zonnepanelen begeleid te hebben, ben ik verheugd om onze groeistrategie verder aan te sturen als voorzitter van de RvC. Mehran's trackrecord is indrukwekkend, gecombineerd met zijn sectorexpertise maakt dit hem de ideale kandidaat om Enstall's volgende fase van groei en innovatie te leiden. Ook wil ik graag Jules Kortenhorst bedanken voor zijn toewijding en betrokkenheid de afgelopen twee jaar als Voorzitter van de RvC. Jules is een ware visionair en hij is zowel een inspirerende als belangrijke partner voor onze groei. Ik kijk ernaar uit om nauw met Mehran, Jules, de aandeelhouders en het verdere team samen te werken om onze missie: solar sooner verder uit te rollen."

Vos blijft in zijn rol als voorzitter actief betrokken bij de strategische richting van het bedrijf, waarbij zijn focus zal liggen op acquisities en business development. Onder Vos' leiding heeft Enstall een uitgebreid portfolio opgebouwd van toonaangevende merken in hardware en digitale oplossingen voor solar, waaronder IronRidge, EcoFasten, PanelClaw, Esdec, en Blubase, Sunfer.

"Enstall's toewijding aan het versnellen van de adoptie van solar door middel van betrouwbare en efficiënte montage oplossingen heeft het bedrijf tot een leider in de industrie gemaakt", aldus Merhan Sedigh. "Ik ben zeer vereerd dat ik deel mag gaan uitmaken van dit uitzonderlijke team en ik kijk ernaar uit om verder te bouwen op de sterke basis die Stijn met zijn team heeft gecreëerd. De toekomst van solar is rooskleurig en Enstall is en blijft een belangrijk fundament waarop die toekomst wordt gebouwd."

"Onder Stijns leiding is Enstall getransformeerd van een lokale speler in Deventer naar een wereldspeler. Zijn visie en passie hebben de lat hoog gelegd, een standaard die het bedrijf de komende jaren zal blijven leiden. Namens iedereen bij Blackstone en Rivean bedanken we Stijn voor zijn leiderschap en we kijken uit naar de voortdurende samenwerking als Voorzitter, " aldus Juergen Pinker, Senior Managing Director bij Blackstone en Maurits Boomsma, Senior Partner bij Rivean Capital.

"Mehran is een geweldige aanstelling om Enstall te leiden in de volgende fase van haar groei. We kijken ernaar uit om samen te werken terwijl we verder bouwen aan de positie van het bedrijf als leider in de zonne-energie."

Over Enstall

Enstall is een wereldwijd leider in montage- en digitale oplossingen voor zonne-energie. De merken van Enstall-, IronRidge, EcoFasten, PanelClaw, Esdec, Blubase, en Sunfer, delen de missie om de installatie van zonne-energie te versnellen. Wij ontwikkelen zeer betrouwbare oplossingen voor PV-montage en digitale mogelijkheden die bekend staan om hun installatie snelheid en meer waarde leveren voor professionals in zonne-energie. We zijn meer dan 20 jaar geleden opgericht en zijn de meest vertrouwde partner in de branche met meer dan 25 Gigawatt aan zonne-energie die gebruik maakt van onze oplossingen. De bedrijven van Enstall zijn actief in de VS en Europa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582211/Enstall_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582212/Mehran_Headshot.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2582213/Stijn_Headshot.jpg