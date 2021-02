Enterprise Estland: Het recept voor biologisch voedsel van wereldklasse - wetenschap combineren met puur natuur

"Onze lokale producenten introduceren een verscheidenheid aan producten die de wereld van biologische producten niet eerder heeft gezien", vervolgt Potisepp.

Gelukkig streven Estse producenten ernaar om producten van natuurlijke oorsprong te kunnen leveren aan mensen over de hele wereld die het belang van biologisch eten en drinken inzien. "Bij BIOFACH is het mogelijk om in contact te komen met Estse producenten die aandacht/lof krijgen in de wereld van biologische producten omdat ze puur natuur aan slimme mensen weten te koppelen om aan de snel veranderende vraag naar dit soort producten te voldoen", legt Potisepp uit.

Estse producenten zullen revolutionaire nieuwkomers als bekende klassiekers met een biologische twist tentoonstellen. Een perfect voorbeeld van hoe puur natuur in Estland hand in hand gaat, is producent Öun Drinks die handmatig gemaakte dranken van biologisch geteelde appels aanbiedt en ook hun nieuwste productlijn heeft geïntroduceerd - functionele dranken. Bovendien zijn er producenten zoals Nudist die een nieuw tijdperk van mousserende wijnen van biologisch geteelde vruchten hebben geïntroduceerd, samen met niet-alcoholische mousserende hennepthee. Tori Cidery biedt handmatig gemaakte biologische dranken uit de Estse wildernis en heeft de nodige certificering om biologische alcoholische dranken te produceren. Esten weten dat de de natuur zelf de beste smaken produceert - mineraalwater van Värska wordt al decennia in Estland gebotteld. De producent heeft nu de nieuwe Värska-frisdranklijn gelanceerd, gemaakt met Noordse bessen.

La Muu is een pionier op het gebied van biologische voeding in Estland en verrukt ijsliefhebbers met een scala aan onmisbare smaken, waaronder een groeiend aantal veganistische opties. LOOV Organic voorziet zijn producten van Scandinavische energie en zuiverheid - geniet van onze meest delicate gevriesdroogde bessenpoeders, koudgeperste bessensappen of onbewerkte boshoning. Magusameistrid staat garant voor de meest verse chocolaatjes verkrijgbaar, met alleen de puurste biologische ingrediënten voor deze liefhebbers van chocolade. The Estonian Organic Protein Cooperation produceert biologisch hennepzaad van de hoogste kwaliteit in Europa, waarbij hun ecologisch verantwoorde en efficiënte fabriek voor het pellen van de hennep een van de grootste fabrieken in Europa is.

