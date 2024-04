Enthousiast naar onze volgende fantastische reis. BESV's 10e jubileum speciale promotie

VELDHOVEN, Netherlands, 18 april 2024 /PRNewswire/ -- Het e-bike merk BESV gaat zijn tiende jaar in sinds de lancering in 2014. BESV blijft streven naar uitmuntendheid in productontwikkeling en innovatie, waarbij het zich houdt aan de kernwaarden van het merk: Beautiful, Eco-Friendly, Smart, Vision. Met de gebruiker in gedachten wordt de meest geavanceerde technologie gebruikt om een perfecte duurzame mobiliteitsoplossing te creëren: BESV premium e-bikes . Tegelijkertijd doet BESV zijn uiterste best om milieubewust en duurzaam (eco-vriendelijk) te zijn. In de loop der jaren heeft BESV, met succes, zijn intrede gedaan op verschillende internationale markten, waardoor BESV-eigenaars over de hele wereld de kans krijgen om de BESV-slogan "Experience Amazing" te ervaren.

Doorgaan met leiden op innovatie

BESV heeft vastgehouden aan vooruitstrevend design, premium kwaliteit en innovatie, en wist hierdoor enkele fantastische producten te maken die industriële benchmarks geworden zijn.

de eerste BESV LX1 e-bike, in de USA gelanceerd, werd door de Los Angeles Times benoemd als de Maserati van de tweewielers. De BESV LX1 is een mode symbool die kracht en schoonheid combineert en de aandacht zal trekken van iedereen zodra je de weg op fietst.

de BESV PS1, de eerste dubbel geveerde compacte e-bike, die AI gebruikte om automatisch in de verschillende ondersteuningsniveaus te schakelen. Dit verhoogde het comfort tijden het fietsen en creëerde met recht een nieuwe ervaring voor het fietsen met een e-bike.

de BESV TRB1 was destijds tijdens de introductie de e-MTB met de grootste batterij capaciteit van de fietsindustrie en vervaardigd met een super stijf "double tube" frame ontwerp. Met het krachtige en sterke frame en de overvloed aan power kon je met gemak elk off-terrein veroveren en uitproberen.

de eerste vouw e-bike met een axiaal vouwdesign, de BESV PSF1. De stijfheid van het frame wordt behouden met een geminimaliseerde vouwmaat en presenteert een ingetogen en eenvoudige schoonheid.

de eerste e-race fiets die lichamelijke conditie en parameters voor trainingsinstellingen integreert om verschillende ondersteuningsniveaus te geven was de BESV JR 1. Deze e–race fiets kon airobische en anairobische fietstrainings bieden, gebaseerd op hartslag en trainingsdoelen.

De nieuwe BESV LX2, de eerste e-bike die gebruik maakt van AI om volautomatische fietsondersteuning te bieden. The LX2 fietsers hoeven zich geen zorgen te maken over hoe ze moeten schakelen of hoe ze moeten wisselen van motor ondersteuning naar gelang de verschillende routes of wegcondities. Iedereen kan op deze manier de pracht van elektrisch fietsen ervaren.

BESV is ook meermaals winnaar van diverse internationale prijzen zoals, de Duitse Red Dot Design Award, de Japanse Good Design Award, de Taiwanese Excellence Award, en de Taipei Cycle d&i awards. BESV belooft zich voortdurend te blijven inzetten voor ontwikkeling en innovatie op het gebied van e-bikes zodat consumenten wereldwijd ook in de toekomst kunnen genieten van een gezonde, milieuvriendelijke, en kwaliteitsvolle levensstijl.

Tien jaar succes, bedankt voor het vertrouwen

In de komende tien jaar beloven we nog meer primeurs en geweldige ervaringen te blijven creëren voor elke BESV eigenaar. Om u te bedanken voor uw deelname aan BESV's "Amazing Experience" tot nu toe, lanceren we dit jaar opeenvolgende promotieprogramma's om dit samen met u te vieren. We nodigen u uit om deel te nemen aan de verbazingwekkende reis van BESV.

Voor details (inclusief verlaagde producten en prijzen), verwijzen wij u naar de event pagina: https://besv.eu/nl/10-jaar-besv/, en volg onze social media kanalen:@besv_europe (Instagram) en BESV Europe (Facebook).

