EW Nutrition verwelkomt Jan Vanbrabant als nieuwe CEO

VISBEK, Duitsland, 1 september 2023 /PRNewswire/ -- EW Nutrition, een toonaangevende wereldwijde leverancier van functionele diervoedingsoplossingen, verwelkomt Jan Vanbrabant als nieuwe Chief Executive Officer.

Jan heeft een PhD in microbiologie en is een ervaren manager op het gebied van diergezondheid en -voeding. Hij heeft leidinggevende functies bekleed bij DSM, Erber Group, Biomin en Kemin.

"We zijn erg blij dat we in Jan een sterke leider hebben gevonden, die de filosofie van EW Nutrition belichaamt", zegt Jan Wesjohann, Managing Director van moederbedrijf EW Group. "EW Nutrition is een innovatie gedreven bedrijf, met serieuze investeringen in R&D. Samen met Jan kijken we naar de volgende groeifase van EW Nutrition."

"Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van het EW Nutrition-team", aldus Jan Vanbrabant. "De langetermijnfocus van EW Nutrition heeft een uiterst competitief portfolio gecreëerd. EW Nutrition bevindt zich in een unieke positie om haar klanten te ondersteunen bij het beheersen van de uitdagingen van de veranderende diergezondheids- en voedingsomgeving."

Voormalig CEO Michael Gerrits gaat met pensioen na zes jaar leiding te hebben gegeven aan EW Nutrition. "Ik wil Michael Gerrits bedanken voor zijn essentiële rentmeesterschap bij het naar een hoger niveau tillen van het bedrijf", aldus Jan Wesjohann.

Over EW Nutrition

EW Nutrition is een wereldwijd opererend diervoedingsbedrijf dat integratoren, veevoederbedrijven en dierenartsen producten levert ten behoeve van de gezondheid en prestaties van dieren, de voerkwaliteit en meer. De producten zijn gericht op het bevorderen van duurzame groei door verbeterde voerefficiëntie, natuurlijke ondersteuning bij uitdagingen, verminderde behoefte aan antibiotica en duurzame eiwitproductie.

