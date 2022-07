EXIN: Digital services - de toekomst van (IT) Service Management?

UTRECHT, Nederland, 28 juli 2022 /PRNewswire/ -- EXIN, het onafhankelijke certificeringsinstituut voor competenties benodigd in de digitale wereld, heeft top experts uit het IT servicemanagement domein samengebracht om vanuit 3 verschillende perspectieven te bespreken hoe service management in het digitale tijdperk eruit ziet.

In EXINs nieuwe video wordt ingezoomd op de positieve impact die de 3 invalshoeken, Optimization (op basis van Lean & Six Sigma), Integration (Service Integration & Management, SIAM™) en Transformation (met behulp van VeriSM™), hebben op hun werk en in hun leven. Vanuit verschillende oogpunten kijken naar servicemanagement sluit naadloos aan bij EXINs overtuiging dat 'one size does not fit all' en het belang om gecertificeerd te worden voor 'what's next'.

Bekijk de video op www.exin.com/dsm

Dick Theisens, CEO van de Lean Six Sigma Academy, zegt over het Optimization perspectief: "De wereld verandert, en wij moeten mee veranderen. Lean Transformatie is daar een groot onderdeel van. Maar je moet ook onthouden dat het niet alleen gaat om technieken en processen, maar dat je ook mensen moet betrekken bij continue verbetering".

Over de Integration voegt Claire Agutter, oprichter van Scopism, hieraan toe:

"We hebben zoveel verandering gezien in het servicemanagementdomein. Alles leidt tot de centrale vraag: hoe kunnen we dit laten werken voor onze klanten? De waarde vanuit het integratieoogpunt is dat het mensen die willen werken in SIAM een leidraad geeft".

Tot slot, kijkend naar transformation, zegt Johann Botha, EXIN Chief Examiner for Agile & Digital Transformation: "Servicemanagement gaat over het leveren van goede diensten in het digitale tijdperk. Dat vereist dat organisaties veranderen en zich anders gaan gedragen. Organisaties die niet transformeren, zullen het niet redden".

Over EXIN

Wij zijn EXIN, een onafhankelijk exameninstituut dat zich richt op competenties die nodig zijn in de digitale wereld. Wij bieden een end-to-end oplossing voor het certificeren van professionals. Wij zijn er trots op deel uit te maken van de Software Improvement Group (SIG), omdat wij samen werken aan een gezondere digitale wereld. Terwijl SIG zich richt op het beoordelen en certificeren van IT Processen en Technologie, hebben wij onze focus op Mensen. Samen dekken we de trifecta van People, Process, en Technology.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.exin.com

SOURCE EXIN