expeditie "Oceania" zoekt buitengewone jongeren om de wereld rond te reizen

De hoofdrolspelers zijn onverschrokken jongeren die bereid zijn om in te schepen voor een uniek avontuur met als doel de wereld te veranderen. De nieuwe expeditieleden, "ODSIDERS" genoemd, moeten tussen 20 en 30 jaar oud zijn, afgestudeerd zijn aan de universiteit, liefhebbers zijn van de wetenschap, leergierig zijn, en zich inzetten voor de planeet, mensen, vooruitgang en vrede. Hun werk bestaat erin allianties te smeden tussen ondernemers, socioculturele leiders, wetenschappers en bedrijven. Daarnaast gaan ze het werk promoten van de lokale projecten en entiteiten van de landen die ze bezoeken en die de doelstellingen betreffende duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties nastreven. Op twee jaar tijd zullen ze meer dan 30.000 zeemijlen afleggen en in meer dan 80 gebieden van 36 landen met meer dan 1500 wetenschappers praten.

Casting

De casting vindt plaats via https://www.expedicionoceania.com/casting. Meer informatie over de Expeditie vind je op www.expedicionoceania.com

De expeditie

De expeditie vertrekt na de zomer via twee wegen: de eerste weg gaat over zee van oost naar west (aan boord van het zeilschip "Aquarela") en de tweede over land van noord naar zuid, onder leiding van Jordi Tosas, een van de beste alpinisten en klimmers ter wereld. De jongeren zullen concrete oplossingen zoeken om de voornaamste uitdagingen waar de mensheid in de 21ste eeuw voor staat, op te lossen, met als leidraad de voorstellen van de VN-Agenda 2030.

Oceania is een audiovisueel project dat oplossingen, modellen en technologieën voorstelt waarmee mensen hun gedragingen kunnen afstemmen op de doelstellingen van Agenda 2030.

Het project wordt rond vier grote formats georganiseerd:

Een documentaire reeks: Oceania 2020

Een fictieve reeks: Oceania 2030

Een muzikaal project met honderden musici van overal ter wereld die samen de soundtrack van Agenda 2030 zullen creëren.

Een reeks tv-formats gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) met in de hoofdrol relevante personages uit de cultuur- en tv-wereld zoals Mario Picazo en de humorist José Mota.

Oceania kan rekenen op de steun van de Regering via de Hoge Commissaris voor Agenda 2030, ECODES, het College van Biologen, het College van Chemici, het College van Fysici en Geologen evenals de Comunidad por el Clima (Gemeenschap voor het Klimaat).

Video Casting voor Odsiders: https://www.youtube.com/watch?v=wgc9TBpq4u0

https://www.youtube.com/watch?v=Zo1WKwb0CYs

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/957228/Oceania_Expedition.jpg



Voor meer informatie:

ATREVIA

Silvia Ayechu

sayechu@atrevia.com

Tel. +34-667-633-825 / Tel. +34-91-564-07-25

SOURCE expedition ‘Oceania’