Expertenpaneldiscussie over Desinformatie NAVO Co-Sponsors Westminster

LONDEN, 30 mei 2023 /PRNewswire/ -- De NAVO en Atticus Partners hebben woensdagochtend in het Lagerhuis een paneldiscussie gesponsord over strategische communicatie in de strijd tegen desinformatie.

Het panel bestond uit parlementslid Bob Seely, Mariia Zolkina, onderzoeker voor Internationale Betrekkingen aan de London School of Economics, Andy Pryce, hoofd van Counter Disinformation bij het Foreign Commonwealth and Development Office, en Dominic Nicholls, Associate Defence Editor voor The Telegraph,voorgezeten door Aliona Hlivco van Atticus Partners.

Het evenement werd bijgewoond door politici, diplomaten en defensieattachés, academici, media, NGO's, studenten en het personen uit de bedrijfswereld. De discussie richtte zich op de Russische hybride technische oorlogvoering, met inbegrip van desinformatie en verkeerde informatie, die vooral in de oorlog tegen Oekraïne worden toegepast.

"Het oude actieve KGB-model van maatregelen voor ondermijning van de westerse samenleving, demoralisatie […] destabilisatie, normalisatie. Het Russische leger […] heeft in feite een zesstapsoperatie gekregen in plaats van een vierstapsoperatie," zei parlementslid Bob Seely, lid van de Select Committee voor Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Oekraïense en Russische parlementaire fracties. "Dat toont voor mij de invloed van Poetin, de presidentiële administratie en de FSB, of de voormalige KGB, op het Russische militaire denken. En daarom zijn moderne concepten van Russische oorlogsvoering dingen die bijna aan het Russische leger zijn gedicteerd om hen te dwingen creatiever na te denken over het gebruik van oorlog."

Mariia Zolkina, Oekraïense onderzoeker en politiek analist, sprak over de invasie van de Krim in 2014 en verklaarde dat het "helaas het grootste Russische politieke diplomatieke succes na 2014 was, of desinformatiesucces, omdat Rusland niet alleen mensen in niet-westerse samenlevingen overtuigt, maar ook helaas een aanzienlijk deel van de politieke elites in het Westen."

"We staan allemaal [...] aan de frontlinie van de desinformatieoorlog," zei Dominic Nicholls. "[Socialmediatrollen zullen] mij als journalist in diskrediet brengen […] En ze zullen de krant in diskrediet brengen. Ze zullen de westerse pers in diskrediet brengen. Ze zullen proberen de boodschap in diskrediet te brengen en het is net zoals het bestrijden van rook."

Andy Pryce sprak over het gebruik van desinformatie door Rusland en verklaarde: "Er is een reeks [...] verschillende verhalen geweest, die gericht zijn op één ding en dat is het versnellen van de compassiemoeheid voor Oekraïne. Compassiemoeheid is echt. We zien het bij veel conflicten en veel rampen over de hele wereld, en er zijn ernstige academische studies geweest die aantonen dat dit echt een impact heeft op mensen, en dus hebben de Russen als metadoel dit te versnellen."

