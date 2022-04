ExpressVPN verhoogt bug bounty beloning naar US$ 100.000

- Dit is een van de hoogste bedragen ooit aangeboden op Bugcrowd en tien keer zo hoog als de hoogste beloning die eerder werd aangeboden door ExpressVPN

- ExpressVPN nodigt onderzoekers uit om zich te richten op de TrustedServer technologie

- TrustedServer is 's werelds meest geavanceerde VPN servertechnologie en biedt ExpressVPN gebruikers sinds 2019 cruciale bescherming.

TORTOLA, Britse Maagdeneilanden, 5 april 2022 /PRNewswire/ -- ExpressVPN, een toonaangevend bedrijf op het gebied van privacy en beveiliging voor consumenten, biedt een beloning aan van US$ 100.000 via Bug Bounty op de website van Bugcrowd. Onderzoekers die op TrustedServer, de unieke technologie van ExpressVPN, een kritieke beveiligingsbug kunnen vinden en demonstreren maken kans op deze beloning.

Het is de hoogste premie die ooit is aangeboden op het Bugcrowd platform en ligt tien keer zo hoog als de hoogste beloning die eerder werd aangeboden door ExpressVPN; dat benadrukt de inzet van het bedrijf op het gebied van essentiële privacybescherming voor zijn gebruikers.

Nick McKenzie, Chief Officer informatie & beveiliging, zegt: "We zijn zeer verheugd dat een leider in de online privacy- en beveiligingswereld intensiever gaat samenwerken met onze gemeenschap van onderzoekers, om uiteindelijk samen te werken om iedereen een veilige online ervaring te garanderen. De voortdurende samenwerking tussen ExpressVPN en Bugcrowd sinds 2020 toont de inzet voor een sterke houding op het gebied van beveiliging, en een constante motivatie om de beveiliging van zijn producten en diensten te verbeteren. We hopen dat dit meer onderzoekers aanzet om zich bij ons aan te sluiten en deel te nemen aan het vinden van oplossingen om de digitaal verbonden wereld beter te beveiligen."

ExpressVPN heeft de TrustedServer technologie gebouwd om de problemen van traditioneel serverbeheer aanzienlijk te verbeteren. Naast een onafhankelijke audit door PwC om de claims op het gebied van verbeteren van de beveiliging van TrustedServer te bevestigen, zet ExpressVPN een volgende stap door de mensen te belonen die helpen hun beveiliging te verbeteren.

Shaun Smith, software ingenieur partner bij ExpressVPN en ontwerper van TrustedServer, zegt: "TrustedServer is momenteel 's werelds eerste en meest geavanceerde VPN servertechnologie, en we willen met de gemeenschap samenwerken om deze nog verder te verbeteren. Dit betekent dat wij de vindingrijkheid van de beveiligingsonderzoekers van Bugcrowd gebruiken om ons te helpen de beveiliging van TrustedServer verder te verbeteren. Het was belangrijk voor ons om te laten zien hoe serieus we deze bijdrage nemen en we kijken ernaar uit om te zien waar de gemeenschap mee terugkomt."

Smith vervolgt: "Traditioneel kan een VPN infrastructuur kwetsbaar zijn voor verschillende privacy- en beveiligingsrisico's. Dit komt omdat de meeste traditionele benaderingen voor het beheren van serverinfrastructuur geen rekening kunnen houden met verschillende beveiligings- en privacyrisico's die belangrijk zijn voor VPN service providers om te verminderen. We hebben TrustedServer gebouwd om die risico's aan te pakken en dezelfde oplossing schaalbaar, consistent en veilig te maken op al onze servers."

ExpressVPN nodigt beveiligingsonderzoekers van Bugcrowd uit om de volgende soorten problemen van zijn VPN servers te testen:

Onbevoegde toegang tot een VPN server of uitvoering van externe code

Kwetsbaarheden van de VPN server van ExpressVPN die resulteren in het lekken van de ware IP adressen van klanten, of de mogelijkheid om verkeer van gebruikers te volgen

