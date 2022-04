A ExpressVPN aumenta para US$ 100.000 a recompensa pela descoberta de bugs

- Esta é uma das maiores recompensas já oferecidas no Bugcrowd e 10 vezes maior que a recompensa anteriormente oferecida pela ExpressVPN

- A ExpressVPN convida os pesquisadores a testarem sua tecnologia TrustedServer

- TrustedServer é a tecnologia de servidor VPN mais avançada do mundo e que fornece proteções de privacidade essenciais para usuários da ExpressVPN desde 2019

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Empresa líder em privacidade e segurança do consumidor, a ExpressVPN está oferecendo US$ 100.000, por meio da solução Bug Bounty da Bugcrowd a pesquisadores que encontrarem e demonstrarem um bug crítico de segurança na tecnologia interna da ExpressVPN, o TrustedServer.

É a maior recompensa única oferecida na plataforma Bugcrowd e 10 vezes maior que a recompensa máxima anteriormente oferecida pela ExpressVPN, mostrando o compromisso da empresa em fornecer proteções essenciais de privacidade aos seus usuários.

Nick McKenzie, Diretor de Informações e Segurança da Bugcrowd, diz: "Estamos entusiasmados por ver um líder no mundo da privacidade e segurança online colaborar com a nossa comunidade de investigadores cibernéticos para, em última análise, trabalharmos em conjunto para garantir uma experiência online segura para todos. A parceria contínua da ExpressVPN com a Bugcrowd desde 2020 demonstra seu compromisso com uma forte postura de segurança e um esforço constante para aperfeiçoar a segurança de seus produtos e serviços. Esperamos que isso incentive mais pesquisadores a se unirem à comunidade, ajudando a encontrar soluções para proteger o mundo conectado digitalmente. "

A ExpressVPN desenvolveu a tecnologia TrustedServer para minimizar significativamente os problemas decorrentes do gerenciamento tradicional do servidor. Além de ter uma auditoria independente da PwC para confirmar as declarações de aprimoramento de segurança do TrustedServer, a ExpressVPN está dando mais um passo, recompensando quem ajuda a melhorar sua segurança.

Shaun Smith, da equipe de engenharia de software da ExpressVPN e arquiteto por trás do TrustedServer, diz: "O TrustedServer já é a primeira e mais avançada tecnologia dedicada aos servidores de VPN do mundo, e queremos trabalhar com a comunidade para melhorá-la ainda mais. Isso significa usar o talento dos pesquisadores de segurança do Bugcrowd para nos ajudar a aperfeiçoar ainda mais a segurança do TrustedServer. É importante para nós demonstrar como levamos essa contribuição a sério e estamos animados para ver o que a comunidade vai nos apresentar.

Smith continua: "Tradicionalmente, a infraestrutura VPN pode estar vulnerável a vários riscos de privacidade e segurança. Isso ocorre porque a maioria das abordagens tradicionais para gerenciar a infraestrutura do servidor não consegue levar em conta vários riscos à integridade e as medidas de proteção que são importantes para os provedores de serviços VPN. Desenvolvemos o TrustedServer para lidar com esses riscos e tornar a mesma solução escalável, consistente e segura em todos os nossos servidores."

A ExpressVPN está convidando pesquisadores de segurança da Bugcrowd para testar os seguintes tipos de problemas de segurança em seus servidores VPN:

acesso não autorizado a um servidor VPN ou execução remota de código

vulnerabilidades no servidor VPN da ExpressVPN que resultam no vazamento dos endereços IP reais dos clientes ou na capacidade de monitorar o tráfego do usuário

Para saber mais e participar da recompensa de bugs, visite: https://www.expressvpn.com/pt/blog/recompensa-bugs-expressvpn/

Sobre a ExpressVPN

Fundada em 2009, a ExpressVPN é uma das maiores prestadoras de serviços VPN do mundo, permitindo que os usuários protejam sua privacidade e segurança online com apenas alguns cliques. O software premiado da empresa para Windows, Mac, iOS, Android, Linux, roteadores e navegadores protege as informações e identidades do usuário com a melhor criptografia e proteção contra vazamentos da categoria. Com servidores em 94 países, a ExpressVPN oferece uma conexão rápida onde quer que os usuários estejam e oferece acesso sem censura a sites e serviços de todo o mundo. Para saber mais sobre as soluções de privacidade e segurança da ExpressVPN, visite https://www.expressvpn.com/pt .

