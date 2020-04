Ezkoms ontwikkelt AI technologie voor de automatisatie van COVID-19 crisiscommunicatie

Ezkoms heeft zijn aanbod aangepast om de oplossing te bieden voor crisiscommunicatie en zo de inwoners van Aalter veilig en geïnformeerd te houden tijdens de COVID-19 pandemie

LONDEN, 9 maart 2020 /PRNewswire/ -- Ezkoms, een dochterbedrijf van Zoovu, heeft vandaag aangekondigd dat het een oplossing heeft ontwikkeld om de openbare sector te helpen efficient te communiceren met burgers in deze crisis.

Ezkoms werkt al meer dan twee jaar samen met de gemeente Aalter om hen te helpen communiceren met burgers over vitale diensten via een chatbot. De gemeente Aalter gebruikt nu de Ezkoms oplossing voor aanvullende ondersteuning bij het beschermen en informeren van burgers tijdens de COVID-19 pandemie.

In tijden van crisis verandert informatie snel. De traditionele communicatiekanalen die door overheden worden gebruikt, zijn fundamenteel niet in staat burgers 24/7 van actuele en nauwkeurige informatie te voorzien. De communicatieafdelingen zijn niet bemand of uitgerust om dit soort situaties aan te kunnen, waardoor de behoefte ontstaat om de informatie uit verschillende officiële kanalen zoals websites, applicaties en socialemedia te centraliseren op een automatische manier. Het Ezkoms-platform stelt de gemeente Aalter in staat haar burgers 24/7 op de hoogte te houden met goedgekeurde informatie om levens te beschermen en angst te verlichten, terwijl de druk van helpdesks en door mensen geleide teams wordt verlicht.

Uit het laatste onderzoek blijkt dat 50% van de burgers een zoekopdracht naar informatie binnen een paar minuten staakt als ze geen antwoorden kunnen vinden. De publieke sector moet deze realiteit erkennen in hun communicatiestrategieën. De crisis in het coronavirus heeft de publieke sector wakker geschud om te investeren in oplossingen die de burgers op een gemakkelijke manier toegang geven tot kritieke informatie en stress en zorgen wegnemen. Het is van cruciaal belang dat regeringen hun burgerplicht vervullen en een manier vinden om tijdens een crisis met de verhoogde informatiebehoefte om te gaan.

"Gedurende de COVID-19-pandemie hebben lokale overheden moeite gehad om hun burgers effectief te helpen en te ondersteunen", aldus Maarten Verschuere, CEO van Ezkoms. "Het aantal vragen die binnenkomen zijn verdubbeld, wat een enorme druk legt op de lokale overheden om de meest up-to-date assistentie en advies te bieden. Bij Ezkoms hebben we gereageerd door onze technologie snel aan te passen voor crisiscommunicatie. Onze oplossing biedt always-on, realtime begeleiding via chatbot- of klikgebaseerde interacties. De oplossing is in staat een antwoord te bieden op de vragen die binnenkomen tegen een fractie van de normale operationele kosten.

Ezkoms is ontwikkeld door Zoovu, de wereldleider in conversational AI technologie, en maakt gebruik van een eigen taal model waardoor de crisisassistenten van Ezkoms specifieke vragen van burgers kunnen begrijpen en onmiddellijke hulp kunnen bieden, op een manier die voorheen onmogelijk was. Rob Mullen, CEO van Zoovu zei: "Ik ben ongelooflijk trots op wat het Ezkoms-team heeft bereikt tijdens onze tweejarige samenwerking met de gemeente Aalter, maar ik voel me echt vereerd door hoe snel het team heeft gereageerd op een ongekende pandemie om de burgers op de hoogte te houden - en uiteindelijk levens redden. '

De Ezkoms-oplossing is ontworpen als een onschatbare bron voor regeringen en overheidsinstanties om het vertrouwen van hun burgers te winnen door efficiënte communicatie, zowel onmiddellijk als in de toekomst.

Ga voor meer informatie over de Ezkoms naar www.ezkoms.com

Over EZkoms

Ezkoms, een dochterbedrijf van Zoovu, werkt samen met lokale overheden om crisiscommunciatie te ondersteunen en zo de druk op helpdesks aanzienlijk te verminderen. Ezkoms voorziet de begeleiding om ervoor te zorgen dat de burger constant up-to-date informatie kan verkrijgen van de overheid.

