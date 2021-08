Facevalue lanceert pan-Europese online factoringoplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Nederlandse specialist in werkkapitaal voor het middensegment lanceert flexibele factoringoplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

HILVERSUM, Nederland, 2 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Dutch FinTech Facevalue introduceert een unieke financieringsoplossing voor debiteuren voor Europese kleine en middelgrote ondernemingen die traditionele factoring uitdaagt. Facevalue biedt haar klanten volledige flexibiliteit om te bepalen welke debiteuren zij willen verkopen en rekent geen vaste kosten.

De meeste factoringoplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen vereisen dat de onderneming al haar uitstaande debiteuren aan de financier verkoopt voor een vaste periode, meestal twee jaar, die hoge vaste kosten omvat.

"Het banklandschap is de afgelopen tien jaar zo sterk veranderd dat het voor de meeste ondernemingen een echte uitdaging is geworden om hun business case aan kredietverstrekkers te presenteren. Er is vaak niemand die hun aanvraag ontvangt, laat staan dat hij de dynamiek van hun activiteiten begrijpt, en tegen de tijd dat de aanvraag wordt beoordeeld is deze al gedateerd. Facevalue heeft een veilig online platform gebouwd dat factuurgegevens extraheert, de mapping en conversie van gegevensformaten afhandelt en alle openstaande debiteuren van onze klanten in een grootboek opneemt van waaruit zij regels kunnen configureren of handmatig kunnen kiezen welke debiteuren zij onmiddellijk en zonder tussenkomst willen verkopen." - Neels Bornman, Chief Executive van Facevalue.

Facevalue vervult een belangrijke rol als vertrouwd marktplatform tussen ondernemingen en investeerders. De onderneming heeft de capaciteit ontwikkeld die nodig is voor schaalvergroting met behulp van geavanceerde technologie om in te spelen op wat vandaag een van de grootste zakelijke financieringskansen ter wereld is. De financiering van debiteuren is een essentieel instrument voor het herstel van de markten. Verwacht wordt dat de wereldwijde transactiewaarde het niveau van voor de pandemie zal overschrijden en zijn bliksemsnelle opgang zal voortzetten, terwijl het toch slechts een adoptie van ongeveer 10% vertegenwoordigt.

Bornman: "De stop start economisch herstel terwijl de markten opengaan en de overheden de gevolgen van verdere COVID-19-besmettingen proberen te beheersen, maakt het voor ondernemingen ongelooflijk moeilijk om voorraden en liquiditeit te voorspellen. Wij zijn van mening dat de hoogste prioriteit van de ondernemingen zal blijven liggen bij de bescherming van hun beschikbare liquide middelen. Een flexibele financieringsoplossing als onderdeel van een herstel- en groeiplan zou deel moeten uitmaken van de strategie van elke onderneming in deze onzekere tijden."

Volgens de brancheorganisatie FCI is de financiering van debiteuren de afgelopen twintig jaar gegroeid met een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 7%, van € 600 miljard rond de millenniumwisseling tot € 2,7 biljoen nu. De markt kromp wereldwijd met 7% tijdens de pandemie, maar Nederland slaagde toch een groein van 1,4% te realiseren. Europese account zijn is goed voor 68% van de wereldwijde financiering van debiteuren, gedomineerd door Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje die 70% van de Europese markt voor hun rekening nemen. (Bron: FCI Annual review 2021 )

Volgens de recente rapporten over werkkapitaal van PWC zit er meer dan € 1,2 biljoen aan overtollig werkkapitaal vast in de wereldwijde balansen, wat het totale rendement op geïnvesteerd kapitaal zou doen stijgen tot 8,8% als het zou worden aangepakt. In 14 van de 17 geanalyseerde branchesectoren is het aantal dagen werkkapitaal het afgelopen jaar verslechterd. Sectoren die het meest zouden profiteren van het vrijmaken van geld uit inkomsten zijn detailhandel, techniek en bouw, gezondheidszorg, technologie en automobielindustrie. (Bron: PWC Working Capital report 2021 )

Europa is ook een van de zwaarst door de pandemie getroffen regio's, waar de omzet met 23% daalde, de omloopsnelheid met 15% toenam en het werkkapitaal met 8 dagen verslechterde. Hoewel ondernemingen beter in staat zijn om geld uit hun activiteiten te genereren, zijn de winstmarges tot een absoluut dieptepunt over de afgelopen vier jaar gedaald en is de schuldenlast aanzienlijk gestegen doordat ondernemingen geld oppotten om de storm te doorstaan. (Bron: PWC Restructuring and Recovery report 2020 )

"Uit ons onderzoek van Europese middelgrote ondernemingen blijkt dat zelfs voor de pandemie de omzet jaar na jaar stegen, maar dat de ondernemingen zelfs toen moeite hadden om hun omzet in geld om te zetten. Bovendien zijn de kapitaaluitgaven als percentage van de omzet verder gedaald, hetgeen impliceert dat ondernemingen hun liquide middelen beheren door geen kapitaalinvesteringen te doen. Tijdens de pandemie daalde de omzet en dit begint zich nu pas te herstellen. Wij voorspellen dat kapitaaluitgaven een lage prioriteit zullen blijven, terwijl cashflowbeheer de eerste prioriteit wordt", aldus Neels Bornman.

Veel ondernemingen aarzelen om financieringsoplossingen voor debiteuren te gebruiken als onderdeel van hun financiële planning vanwege de relatief hoge vaste kosten die dit met zich meebrengt. Door het rigide karakter en de vaste kosten weg te nemen, levert Facevalue een oplossing die deel zou moeten uitmaken van de strategische planning van elke onderneming, ongeacht de grootte ervan. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de waardestijging van een onderneming en een doeltreffend beheer van haar werkkapitaal.

Een vordering verkopen aan Facevalue is net zo eenvoudig als de factuur rechtstreeks vanuit een boekhoudsysteem e-mailen naar een speciaal e-mailadres dat we voor elke klant aanmaken. Het platform maakt gebruik van een combinatie van optische tekenherkenning (OCR) en kunstmatige intelligentie (AI) om een PDF-factuur om te zetten in een gestructureerde elektronische factuur die voldoet aan de Peppol-normen. Nieuwe klanten kunnen hun debiteuren met de hoogste prioriteit onmiddellijk verkopen terwijl Facevalue een gedetailleerde kredietbeoordeling uitvoert, waarna een faciliteit van maximaal € 5 miljoen kan worden goedgekeurd voor kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk.

Over Facevalue

Facevalue is een Nederlands FinTech platform voor startupps dat oplossingen voor werkkapitaal biedt en gespecialiseerd is in het wereldwijd financieren van debiteuren en crediteuren. Het multi-investeerdersplatform maakt gebruik van schaalvoordelen op basis van de vraag en van samenwerking met grote gebruikersgemeenschappen. Voorafgaand aan de lancering van haar oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen, heeft zij het zakelijke middensegment bediend in samenwerking met Global Transaction Banks. Facevalue heeft tot nu toe € 9 miljoen aan aandelenfinanciering opgehaald en wordt goed ondersteund door institutionele bank- en niet-bankinvesteerders die de debiteuren en crediteuren financieren die Facevalue inkoopt.

SOURCE Facevalue