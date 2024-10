Filmikko deelt mee dat Mikko Rautiainen een plek heeft veroverd in de halve finale van Holland's Got Talent

AMSTERDAM, 18 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De Finse performer Mikko Rautiainen, bekend om zijn neusblokfluitact, is door naar de halve finale van Holland's Got Talent. Rautiainen, die veel aandacht kreeg na zijn vorige optreden, maakte indruk op zowel de jury als het publiek in de kwalificatieronde met een nieuwe act die blokfluitspelen, komedie en gedachtelezen combineerde.

Mikko in Holland’s Got Talent

Rautiainen's performance in deze ronde bestond uit een aria "Der Hölle Rache" uit Mozart's Zauberflöte en Gloria Gaynor's "I Will Survive", waarmee hij zijn plaats in de halve finale veiligstelde. Mikko's optredens hebben meer dan 5 miljoen views opgeleverd in 10 dagen. Ook brak Rautiainen een Guinness World Record voor de meeste optredens in Got Talent franchises wereldwijd, met shows in 10 verschillende landen.

Performance in de Amsterdamse Kleine Komedie

Naast zijn televisieshows is Rautiainen ook te zien in het Kleine Komedie Theater in Amsterdam op maandag 21 oktober, als onderdeel van Lady Marmalade's 16e verjaardagsfeest. Aan het evenement, getiteld Lady Marmalade & Friends: IN OUR PRIME!, nemen verschillende artiesten uit de cabaret- en dragwereld deel. Rautiainen zal zijn unieke neusblokfluitact hier opvoeren, dankzij de erkenning die hij kreeg voor zijn originaliteit en humor.

Plannen voor de toekomst

Rautiainen heeft ambitieuze toekomstplannen voor zijn verdere carrière. In 2025 begint hij aan een tournee door Nederland, waar hij muziek combineert met comedy en magie. Later dat jaar wil hij optreden in Las Vegas, met nieuwe elementen in zijn show.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2530721/Mikko_Rautiainen.jpg