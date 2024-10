Mikko Rautiainen treedt op 18 oktober op in Holland's Got Talent, gevolgd door een live optreden in Kleine Komedie, kondigt Filmikko aan

AMSTERDAM, 14 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De internationale performer Mikko Rautiainen keert terug naar Holland's Got Talent op vrijdag 18 oktober, voor de kwalificatieronde. Rautiainen, die bekend staat om zijn neusfluitoptredens, kreeg meer publieke aandacht na zijn vorige optreden in de show, die in tien dagen meer dan 5 miljoen views op sociale media scoorde.

Mikko in Holland’s Got Talent

In zijn eerdere optreden speelde Rautiainen populaire Nederlandse liedjes, waaronder "Leef" van André Hazes Jr. en "Bacardi Lemon" van Mart Hoogkamer. Deze performance leverde hem ook een Guinness World Record op voor de meeste optredens in Got Talent franchises wereldwijd, met optredens in 10 verschillende landen.

In de komende aflevering presenteert Rautiainen een nieuwe act waarin hij blokfluitmuziek, komedie en gedachtenlezen combineert. Het valt nog te bezien of deze prestatie hem naar de halve finales brengt.

Achtergrond en komende optredens

Rautiainen, die problemen met alcoholisme en dakloosheid heeft overwonnen, is al zes jaar nuchter. Hij heeft openlijk gesproken over zijn strijd en het proces om zijn leven weer op te bouwen. Met zijn verhaal hoopt hij anderen met soortgelijke problemen te inspireren.

Na zijn optreden op Holland's Got Talent, zal Rautiainen optreden in het Kleine Komedie Theater in Amsterdam op maandag 21 oktober, als onderdeel van Lady Marmalade's 16e verjaardagsfeest. Aan het evenement, getiteld Lady Marmalade & Friends: IN OUR PRIME!, nemen verschillende cabaret- en dragartiesten deel. Rautiainen zal zijn neusfluitact opvoeren als onderdeel van de show die elementen van komedie, muziek en cabaret combineert.

Plannen voor de toekomst

Begin 2025 begint Rautiainen aan een tournee door Nederland, waarbij hij zijn blokfluitoptredens combineert met comedy en magie. Later in 2025 is hij van plan om zijn show naar Las Vegas te brengen, waar hij nieuwe elementen aan zijn optreden zal toevoegen.

Komende optredens:

Holland's Got Talent - Kwalificatieronde

Wanneer : Vrijdag 18 oktober 2024

Waar : RTL4





Wanneer: Maandag 21 oktober 2024

Waar: Kleine Komedie, Amsterdam

Tickets: Verkrijgbaar via de website van Kleine Komedie

